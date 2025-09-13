SignaleKategorien
Hendrik Feri Ferdiana

XM bejo

Hendrik Feri Ferdiana
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 15%
XMGlobal-Real 26
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
122
Gewinntrades:
43 (35.24%)
Verlusttrades:
79 (64.75%)
Bester Trade:
5.44 USD
Schlechtester Trade:
-5.92 USD
Bruttoprofit:
170.22 USD (15 503 pips)
Bruttoverlust:
-155.27 USD (14 924 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (22.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
22.66 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
69.08%
Max deposit load:
6.78%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
0.45
Long-Positionen:
67 (54.92%)
Short-Positionen:
55 (45.08%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-16.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-16.14 USD (7)
Wachstum pro Monat :
6.63%
Jahresprognose:
80.48%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
33.07 USD (24.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.66% (33.07 USD)
Kapital:
2.37% (2.73 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURGBP# 36
GBPUSD# 30
EURUSD# 28
NZDUSD# 18
EURJPY# 8
USDJPY# 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURGBP# 10
GBPUSD# -1
EURUSD# 30
NZDUSD# -10
EURJPY# -15
USDJPY# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURGBP# 760
GBPUSD# -91
EURUSD# 3K
NZDUSD# -976
EURJPY# -2.3K
USDJPY# 196
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5.44 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.14 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 13:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 17:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 15:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 14:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.06 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 13:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 08:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.13% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.14 14:32
Share of trading days is too low
2025.09.14 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.13 22:16
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 15.91% of days out of the 132 days of the signal's entire lifetime.
