SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XM bejo
Hendrik Feri Ferdiana

XM bejo

Hendrik Feri Ferdiana
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 30%
XMGlobal-Real 26
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
53
Profit Trade:
22 (41.50%)
Loss Trade:
31 (58.49%)
Best Trade:
5.44 USD
Worst Trade:
-5.92 USD
Profitto lordo:
94.61 USD (8 670 pips)
Perdita lorda:
-64.58 USD (6 744 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (22.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.66 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
79.90%
Massimo carico di deposito:
4.38%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
1.59
Long Trade:
29 (54.72%)
Short Trade:
24 (45.28%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
4.30 USD
Perdita media:
-2.08 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-10.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.82 USD (6)
Crescita mensile:
3.67%
Previsione annuale:
44.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.87 USD (14.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.07% (18.87 USD)
Per equità:
2.20% (2.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD# 12
EURGBP# 12
EURUSD# 12
NZDUSD# 9
EURJPY# 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD# 8
EURGBP# 14
EURUSD# 18
NZDUSD# 6
EURJPY# -15
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD# 771
EURGBP# 1K
EURUSD# 1.8K
NZDUSD# 586
EURJPY# -2.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.44 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +22.66 USD
Massima perdita consecutiva: -10.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.14 14:32
Share of trading days is too low
2025.09.14 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.13 22:16
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 15.91% of days out of the 132 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XM bejo
30USD al mese
30%
0
0
USD
130
USD
9
100%
53
41%
80%
1.46
0.57
USD
14%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.