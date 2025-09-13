シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / XM bejo
Hendrik Feri Ferdiana

XM bejo

Hendrik Feri Ferdiana
レビュー0件
信頼性
22週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 15%
XMGlobal-Real 26
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
122
利益トレード:
43 (35.24%)
損失トレード:
79 (64.75%)
ベストトレード:
5.44 USD
最悪のトレード:
-5.92 USD
総利益:
170.22 USD (15 503 pips)
総損失:
-155.27 USD (14 924 pips)
最大連続の勝ち:
5 (22.66 USD)
最大連続利益:
22.66 USD (5)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
69.08%
最大入金額:
6.78%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
0.45
長いトレード:
67 (54.92%)
短いトレード:
55 (45.08%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.12 USD
平均利益:
3.96 USD
平均損失:
-1.97 USD
最大連続の負け:
7 (-16.14 USD)
最大連続損失:
-16.14 USD (7)
月間成長:
6.63%
年間予想:
80.48%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
33.07 USD (24.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.66% (33.07 USD)
エクイティによる:
2.37% (2.73 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURGBP# 36
GBPUSD# 30
EURUSD# 28
NZDUSD# 18
EURJPY# 8
USDJPY# 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURGBP# 10
GBPUSD# -1
EURUSD# 30
NZDUSD# -10
EURJPY# -15
USDJPY# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURGBP# 760
GBPUSD# -91
EURUSD# 3K
NZDUSD# -976
EURJPY# -2.3K
USDJPY# 196
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5.44 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +22.66 USD
最大連続損失: -16.14 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.11.10 17:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 15:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 14:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.06 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 13:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 08:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.13% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.14 14:32
Share of trading days is too low
2025.09.14 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.13 22:16
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 15.91% of days out of the 132 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
XM bejo
30 USD/月
15%
0
0
USD
115
USD
22
100%
122
35%
69%
1.09
0.12
USD
25%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください