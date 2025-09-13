- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
122
利益トレード:
43 (35.24%)
損失トレード:
79 (64.75%)
ベストトレード:
5.44 USD
最悪のトレード:
-5.92 USD
総利益:
170.22 USD (15 503 pips)
総損失:
-155.27 USD (14 924 pips)
最大連続の勝ち:
5 (22.66 USD)
最大連続利益:
22.66 USD (5)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
69.08%
最大入金額:
6.78%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
0.45
長いトレード:
67 (54.92%)
短いトレード:
55 (45.08%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.12 USD
平均利益:
3.96 USD
平均損失:
-1.97 USD
最大連続の負け:
7 (-16.14 USD)
最大連続損失:
-16.14 USD (7)
月間成長:
6.63%
年間予想:
80.48%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
33.07 USD (24.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.66% (33.07 USD)
エクイティによる:
2.37% (2.73 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURGBP#
|36
|GBPUSD#
|30
|EURUSD#
|28
|NZDUSD#
|18
|EURJPY#
|8
|USDJPY#
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURGBP#
|10
|GBPUSD#
|-1
|EURUSD#
|30
|NZDUSD#
|-10
|EURJPY#
|-15
|USDJPY#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURGBP#
|760
|GBPUSD#
|-91
|EURUSD#
|3K
|NZDUSD#
|-976
|EURJPY#
|-2.3K
|USDJPY#
|196
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.44 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +22.66 USD
最大連続損失: -16.14 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
15%
0
0
USD
USD
115
USD
USD
22
100%
122
35%
69%
1.09
0.12
USD
USD
25%
1:500