Hendrik Feri Ferdiana

XM bejo

Hendrik Feri Ferdiana
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 15%
XMGlobal-Real 26
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
122
Transacciones Rentables:
43 (35.24%)
Transacciones Irrentables:
79 (64.75%)
Mejor transacción:
5.44 USD
Peor transacción:
-5.92 USD
Beneficio Bruto:
170.22 USD (15 503 pips)
Pérdidas Brutas:
-155.27 USD (14 924 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (22.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
22.66 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
69.08%
Carga máxima del depósito:
6.78%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
0.45
Transacciones Largas:
67 (54.92%)
Transacciones Cortas:
55 (45.08%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
0.12 USD
Beneficio medio:
3.96 USD
Pérdidas medias:
-1.97 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-16.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16.14 USD (7)
Crecimiento al mes:
6.63%
Pronóstico anual:
80.48%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
33.07 USD (24.66%)
Reducción relativa:
De balance:
24.66% (33.07 USD)
De fondos:
2.37% (2.73 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURGBP# 36
GBPUSD# 30
EURUSD# 28
NZDUSD# 18
EURJPY# 8
USDJPY# 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURGBP# 10
GBPUSD# -1
EURUSD# 30
NZDUSD# -10
EURJPY# -15
USDJPY# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURGBP# 760
GBPUSD# -91
EURUSD# 3K
NZDUSD# -976
EURJPY# -2.3K
USDJPY# 196
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5.44 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +22.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16.14 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.11.10 17:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 15:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 14:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.06 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 13:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 08:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.13% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.14 14:32
Share of trading days is too low
2025.09.14 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.13 22:16
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 15.91% of days out of the 132 days of the signal's entire lifetime.
