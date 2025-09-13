СигналыРазделы
Hendrik Feri Ferdiana

XM bejo

Hendrik Feri Ferdiana
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 15%
XMGlobal-Real 26
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
122
Прибыльных трейдов:
43 (35.24%)
Убыточных трейдов:
79 (64.75%)
Лучший трейд:
5.44 USD
Худший трейд:
-5.92 USD
Общая прибыль:
170.22 USD (15 503 pips)
Общий убыток:
-155.27 USD (14 924 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (22.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.66 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
68.07%
Макс. загрузка депозита:
6.78%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
0.45
Длинных трейдов:
67 (54.92%)
Коротких трейдов:
55 (45.08%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.12 USD
Средняя прибыль:
3.96 USD
Средний убыток:
-1.97 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-16.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.14 USD (7)
Прирост в месяц:
6.63%
Годовой прогноз:
80.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
33.07 USD (24.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.66% (33.07 USD)
По эквити:
2.37% (2.73 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURGBP# 36
GBPUSD# 30
EURUSD# 28
NZDUSD# 18
EURJPY# 8
USDJPY# 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURGBP# 10
GBPUSD# -1
EURUSD# 30
NZDUSD# -10
EURJPY# -15
USDJPY# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURGBP# 760
GBPUSD# -91
EURUSD# 3K
NZDUSD# -976
EURJPY# -2.3K
USDJPY# 196
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.44 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +22.66 USD
Макс. убыток в серии: -16.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.11.10 17:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 15:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 14:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.06 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 13:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 08:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.13% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.14 14:32
Share of trading days is too low
2025.09.14 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.13 22:16
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 15.91% of days out of the 132 days of the signal's entire lifetime.
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.