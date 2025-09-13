- Прирост
Всего трейдов:
122
Прибыльных трейдов:
43 (35.24%)
Убыточных трейдов:
79 (64.75%)
Лучший трейд:
5.44 USD
Худший трейд:
-5.92 USD
Общая прибыль:
170.22 USD (15 503 pips)
Общий убыток:
-155.27 USD (14 924 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (22.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.66 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
68.07%
Макс. загрузка депозита:
6.78%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
0.45
Длинных трейдов:
67 (54.92%)
Коротких трейдов:
55 (45.08%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.12 USD
Средняя прибыль:
3.96 USD
Средний убыток:
-1.97 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-16.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.14 USD (7)
Прирост в месяц:
6.63%
Годовой прогноз:
80.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
33.07 USD (24.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.66% (33.07 USD)
По эквити:
2.37% (2.73 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURGBP#
|36
|GBPUSD#
|30
|EURUSD#
|28
|NZDUSD#
|18
|EURJPY#
|8
|USDJPY#
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURGBP#
|10
|GBPUSD#
|-1
|EURUSD#
|30
|NZDUSD#
|-10
|EURJPY#
|-15
|USDJPY#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURGBP#
|760
|GBPUSD#
|-91
|EURUSD#
|3K
|NZDUSD#
|-976
|EURJPY#
|-2.3K
|USDJPY#
|196
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Лучший трейд: +5.44 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +22.66 USD
Макс. убыток в серии: -16.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
