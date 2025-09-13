- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
122
盈利交易:
43 (35.24%)
亏损交易:
79 (64.75%)
最好交易:
5.44 USD
最差交易:
-5.92 USD
毛利:
170.22 USD (15 503 pips)
毛利亏损:
-155.27 USD (14 924 pips)
最大连续赢利:
5 (22.66 USD)
最大连续盈利:
22.66 USD (5)
夏普比率:
0.06
交易活动:
68.07%
最大入金加载:
6.78%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
21 小时
采收率:
0.45
长期交易:
67 (54.92%)
短期交易:
55 (45.08%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.12 USD
平均利润:
3.96 USD
平均损失:
-1.97 USD
最大连续失误:
7 (-16.14 USD)
最大连续亏损:
-16.14 USD (7)
每月增长:
6.63%
年度预测:
80.48%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
33.07 USD (24.66%)
相对跌幅:
结余:
24.66% (33.07 USD)
净值:
2.37% (2.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURGBP#
|36
|GBPUSD#
|30
|EURUSD#
|28
|NZDUSD#
|18
|EURJPY#
|8
|USDJPY#
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURGBP#
|10
|GBPUSD#
|-1
|EURUSD#
|30
|NZDUSD#
|-10
|EURJPY#
|-15
|USDJPY#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURGBP#
|760
|GBPUSD#
|-91
|EURUSD#
|3K
|NZDUSD#
|-976
|EURJPY#
|-2.3K
|USDJPY#
|196
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.44 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +22.66 USD
最大连续亏损: -16.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
15%
0
0
USD
USD
115
USD
USD
22
100%
122
35%
68%
1.09
0.12
USD
USD
25%
1:500