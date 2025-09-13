信号部分
信号 / MetaTrader 4 / XM bejo
Hendrik Feri Ferdiana

XM bejo

Hendrik Feri Ferdiana
0条评论
可靠性
22
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 15%
XMGlobal-Real 26
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
122
盈利交易:
43 (35.24%)
亏损交易:
79 (64.75%)
最好交易:
5.44 USD
最差交易:
-5.92 USD
毛利:
170.22 USD (15 503 pips)
毛利亏损:
-155.27 USD (14 924 pips)
最大连续赢利:
5 (22.66 USD)
最大连续盈利:
22.66 USD (5)
夏普比率:
0.06
交易活动:
68.07%
最大入金加载:
6.78%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
21 小时
采收率:
0.45
长期交易:
67 (54.92%)
短期交易:
55 (45.08%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.12 USD
平均利润:
3.96 USD
平均损失:
-1.97 USD
最大连续失误:
7 (-16.14 USD)
最大连续亏损:
-16.14 USD (7)
每月增长:
6.63%
年度预测:
80.48%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
33.07 USD (24.66%)
相对跌幅:
结余:
24.66% (33.07 USD)
净值:
2.37% (2.73 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURGBP# 36
GBPUSD# 30
EURUSD# 28
NZDUSD# 18
EURJPY# 8
USDJPY# 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURGBP# 10
GBPUSD# -1
EURUSD# 30
NZDUSD# -10
EURJPY# -15
USDJPY# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURGBP# 760
GBPUSD# -91
EURUSD# 3K
NZDUSD# -976
EURJPY# -2.3K
USDJPY# 196
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5.44 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +22.66 USD
最大连续亏损: -16.14 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.11.10 17:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 15:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 14:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.06 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 13:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 08:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.13% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.14 14:32
Share of trading days is too low
2025.09.14 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.13 22:16
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 15.91% of days out of the 132 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
XM bejo
每月30 USD
15%
0
0
USD
115
USD
22
100%
122
35%
68%
1.09
0.12
USD
25%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载