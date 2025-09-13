- 자본
- 축소
트레이드:
126
이익 거래:
45 (35.71%)
손실 거래:
81 (64.29%)
최고의 거래:
5.44 USD
최악의 거래:
-5.92 USD
총 수익:
179.59 USD (16 301 pips)
총 손실:
-159.28 USD (15 325 pips)
연속 최대 이익:
5 (22.66 USD)
연속 최대 이익:
22.66 USD (5)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
71.10%
최대 입금량:
6.78%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
0.61
롱(주식매수):
69 (54.76%)
숏(주식차입매도):
57 (45.24%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
0.16 USD
평균 이익:
3.99 USD
평균 손실:
-1.97 USD
연속 최대 손실:
7 (-16.14 USD)
연속 최대 손실:
-16.14 USD (7)
월별 성장률:
8.41%
연간 예측:
102.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
33.07 USD (24.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.66% (33.07 USD)
자본금별:
2.37% (2.73 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURGBP#
|37
|GBPUSD#
|32
|EURUSD#
|28
|NZDUSD#
|18
|EURJPY#
|8
|USDJPY#
|2
|AUDUSD#
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURGBP#
|16
|GBPUSD#
|1
|EURUSD#
|30
|NZDUSD#
|-10
|EURJPY#
|-15
|USDJPY#
|1
|AUDUSD#
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURGBP#
|1.2K
|GBPUSD#
|106
|EURUSD#
|3K
|NZDUSD#
|-976
|EURJPY#
|-2.3K
|USDJPY#
|196
|AUDUSD#
|-200
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5.44 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +22.66 USD
연속 최대 손실: -16.14 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
20%
0
0
USD
USD
120
USD
USD
24
100%
126
35%
71%
1.12
0.16
USD
USD
25%
1:500