Hendrik Feri Ferdiana

XM bejo

Hendrik Feri Ferdiana
0 리뷰
안정성
24
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 20%
XMGlobal-Real 26
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
126
이익 거래:
45 (35.71%)
손실 거래:
81 (64.29%)
최고의 거래:
5.44 USD
최악의 거래:
-5.92 USD
총 수익:
179.59 USD (16 301 pips)
총 손실:
-159.28 USD (15 325 pips)
연속 최대 이익:
5 (22.66 USD)
연속 최대 이익:
22.66 USD (5)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
71.10%
최대 입금량:
6.78%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
0.61
롱(주식매수):
69 (54.76%)
숏(주식차입매도):
57 (45.24%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
0.16 USD
평균 이익:
3.99 USD
평균 손실:
-1.97 USD
연속 최대 손실:
7 (-16.14 USD)
연속 최대 손실:
-16.14 USD (7)
월별 성장률:
8.41%
연간 예측:
102.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
33.07 USD (24.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.66% (33.07 USD)
자본금별:
2.37% (2.73 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURGBP# 37
GBPUSD# 32
EURUSD# 28
NZDUSD# 18
EURJPY# 8
USDJPY# 2
AUDUSD# 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURGBP# 16
GBPUSD# 1
EURUSD# 30
NZDUSD# -10
EURJPY# -15
USDJPY# 1
AUDUSD# -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURGBP# 1.2K
GBPUSD# 106
EURUSD# 3K
NZDUSD# -976
EURJPY# -2.3K
USDJPY# 196
AUDUSD# -200
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +5.44 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +22.66 USD
연속 최대 손실: -16.14 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2026.01.05 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 13:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 17:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 15:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 14:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.06 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 13:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 08:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.13% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.14 14:32
Share of trading days is too low
2025.09.14 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.13 22:16
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 15.91% of days out of the 132 days of the signal's entire lifetime.
