De Le Lin

Golden Trend

De Le Lin
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 43%
AxelPrivateMarket-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 030
Kârla kapanan işlemler:
1 255 (61.82%)
Zararla kapanan işlemler:
775 (38.18%)
En iyi işlem:
616.80 USD
En kötü işlem:
-425.70 USD
Brüt kâr:
29 982.47 USD (280 336 pips)
Brüt zarar:
-16 656.15 USD (264 450 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (266.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 361.98 USD (14)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
15.10%
Maks. mevduat yükü:
7.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
303
Ort. tutma süresi:
37 dakika
Düzelme faktörü:
5.55
Alış işlemleri:
1 224 (60.30%)
Satış işlemleri:
806 (39.70%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
6.56 USD
Ortalama kâr:
23.89 USD
Ortalama zarar:
-21.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-539.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 254.79 USD (7)
Aylık büyüme:
19.86%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 400.79 USD (5.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.47% (2 400.79 USD)
Varlığa göre:
5.07% (1 984.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 2030
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s 13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s 16K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +616.80 USD
En kötü işlem: -426 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +266.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -539.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AxelPrivateMarket-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.19 02:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 03:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 08:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
