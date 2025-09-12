- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
5 090
Negociações com lucro:
3 137 (61.63%)
Negociações com perda:
1 953 (38.37%)
Melhor negociação:
1 700.00 USD
Pior negociação:
-886.79 USD
Lucro bruto:
117 239.74 USD (739 563 pips)
Perda bruta:
-73 252.66 USD (860 208 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (266.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 760.00 USD (29)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
9.63%
Depósito máximo carregado:
19.85%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
280
Tempo médio de espera:
27 minutos
Fator de recuperação:
5.40
Negociações longas:
3 160 (62.08%)
Negociações curtas:
1 930 (37.92%)
Fator de lucro:
1.60
Valor esperado:
8.64 USD
Lucro médio:
37.37 USD
Perda média:
-37.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-2 180.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8 147.75 USD (14)
Crescimento mensal:
17.07%
Previsão anual:
207.16%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
8 150.35 USD (14.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.11% (8 147.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.28% (22 007.08 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|5090
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|-121K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AxelPrivateMarket-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
