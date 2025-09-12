- Прирост
Всего трейдов:
5 090
Прибыльных трейдов:
3 137 (61.63%)
Убыточных трейдов:
1 953 (38.37%)
Лучший трейд:
1 700.00 USD
Худший трейд:
-886.79 USD
Общая прибыль:
117 239.74 USD (739 563 pips)
Общий убыток:
-73 252.66 USD (860 208 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (266.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 760.00 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
9.63%
Макс. загрузка депозита:
19.85%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
280
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
5.40
Длинных трейдов:
3 160 (62.08%)
Коротких трейдов:
1 930 (37.92%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
8.64 USD
Средняя прибыль:
37.37 USD
Средний убыток:
-37.51 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-2 180.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 147.75 USD (14)
Прирост в месяц:
17.07%
Годовой прогноз:
207.16%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
8 150.35 USD (14.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.11% (8 147.75 USD)
По эквити:
37.28% (22 007.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|5090
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|-121K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +1 700.00 USD
Худший трейд: -887 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +266.47 USD
Макс. убыток в серии: -2 180.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AxelPrivateMarket-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
