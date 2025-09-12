СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Golden Trend
De Le Lin

Golden Trend

De Le Lin
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 149%
AxelPrivateMarket-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 090
Прибыльных трейдов:
3 137 (61.63%)
Убыточных трейдов:
1 953 (38.37%)
Лучший трейд:
1 700.00 USD
Худший трейд:
-886.79 USD
Общая прибыль:
117 239.74 USD (739 563 pips)
Общий убыток:
-73 252.66 USD (860 208 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (266.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 760.00 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
9.63%
Макс. загрузка депозита:
19.85%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
280
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
5.40
Длинных трейдов:
3 160 (62.08%)
Коротких трейдов:
1 930 (37.92%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
8.64 USD
Средняя прибыль:
37.37 USD
Средний убыток:
-37.51 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-2 180.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 147.75 USD (14)
Прирост в месяц:
17.07%
Годовой прогноз:
207.16%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
8 150.35 USD (14.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.11% (8 147.75 USD)
По эквити:
37.28% (22 007.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 5090
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s 44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s -121K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 700.00 USD
Худший трейд: -887 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +266.47 USD
Макс. убыток в серии: -2 180.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AxelPrivateMarket-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.18 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 10:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 06:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 00:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 14:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 02:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 03:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 08:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
