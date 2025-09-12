- 成長
トレード:
5 090
利益トレード:
3 137 (61.63%)
損失トレード:
1 953 (38.37%)
ベストトレード:
1 700.00 USD
最悪のトレード:
-886.79 USD
総利益:
117 239.74 USD (739 563 pips)
総損失:
-73 252.66 USD (860 208 pips)
最大連続の勝ち:
30 (266.47 USD)
最大連続利益:
8 760.00 USD (29)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
9.63%
最大入金額:
19.85%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
280
平均保有時間:
27 分
リカバリーファクター:
5.40
長いトレード:
3 160 (62.08%)
短いトレード:
1 930 (37.92%)
プロフィットファクター:
1.60
期待されたペイオフ:
8.64 USD
平均利益:
37.37 USD
平均損失:
-37.51 USD
最大連続の負け:
17 (-2 180.22 USD)
最大連続損失:
-8 147.75 USD (14)
月間成長:
17.07%
年間予想:
207.16%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
8 150.35 USD (14.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.11% (8 147.75 USD)
エクイティによる:
37.28% (22 007.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|5090
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|-121K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
