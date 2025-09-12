- 자본
- 축소
트레이드:
5 317
이익 거래:
3 283 (61.74%)
손실 거래:
2 034 (38.25%)
최고의 거래:
1 700.00 USD
최악의 거래:
-886.79 USD
총 수익:
120 420.87 USD (766 563 pips)
총 손실:
-75 170.80 USD (888 124 pips)
연속 최대 이익:
30 (266.47 USD)
연속 최대 이익:
8 760.00 USD (29)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
8.03%
최대 입금량:
19.85%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
227
평균 유지 시간:
26 분
회복 요인:
5.55
롱(주식매수):
3 382 (63.61%)
숏(주식차입매도):
1 935 (36.39%)
수익 요인:
1.60
기대수익:
8.51 USD
평균 이익:
36.68 USD
평균 손실:
-36.96 USD
연속 최대 손실:
17 (-2 180.22 USD)
연속 최대 손실:
-8 147.75 USD (14)
월별 성장률:
11.57%
연간 예측:
140.40%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
8 150.35 USD (14.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.11% (8 147.75 USD)
자본금별:
37.28% (22 007.08 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|5317
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|45K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|-122K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 700.00 USD
최악의 거래: -887 USD
연속 최대 이익: 29
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +266.47 USD
연속 최대 손실: -2 180.22 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AxelPrivateMarket-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
