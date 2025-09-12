SignaleKategorien
De Le Lin

Golden Trend

De Le Lin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 149%
AxelPrivateMarket-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
5 090
Gewinntrades:
3 137 (61.63%)
Verlusttrades:
1 953 (38.37%)
Bester Trade:
1 700.00 USD
Schlechtester Trade:
-886.79 USD
Bruttoprofit:
117 239.74 USD (739 563 pips)
Bruttoverlust:
-73 252.66 USD (860 208 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (266.47 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 760.00 USD (29)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
9.63%
Max deposit load:
19.85%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
280
Durchschn. Haltezeit:
27 Minuten
Erholungsfaktor:
5.40
Long-Positionen:
3 160 (62.08%)
Short-Positionen:
1 930 (37.92%)
Profit-Faktor:
1.60
Mathematische Gewinnerwartung:
8.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
37.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-37.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-2 180.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8 147.75 USD (14)
Wachstum pro Monat :
17.07%
Jahresprognose:
207.16%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
8 150.35 USD (14.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.11% (8 147.75 USD)
Kapital:
37.28% (22 007.08 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.s 5090
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.s 44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.s -121K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 700.00 USD
Schlechtester Trade: -887 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 29
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +266.47 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 180.22 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AxelPrivateMarket-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

