交易:
5 090
盈利交易:
3 137 (61.63%)
亏损交易:
1 953 (38.37%)
最好交易:
1 700.00 USD
最差交易:
-886.79 USD
毛利:
117 239.74 USD (739 563 pips)
毛利亏损:
-73 252.66 USD (860 208 pips)
最大连续赢利:
30 (266.47 USD)
最大连续盈利:
8 760.00 USD (29)
夏普比率:
0.09
交易活动:
9.63%
最大入金加载:
19.85%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
280
平均持有时间:
27 分钟
采收率:
5.40
长期交易:
3 160 (62.08%)
短期交易:
1 930 (37.92%)
利润因子:
1.60
预期回报:
8.64 USD
平均利润:
37.37 USD
平均损失:
-37.51 USD
最大连续失误:
17 (-2 180.22 USD)
最大连续亏损:
-8 147.75 USD (14)
每月增长:
17.07%
年度预测:
207.16%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
8 150.35 USD (14.01%)
相对跌幅:
结余:
15.11% (8 147.75 USD)
净值:
37.28% (22 007.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|5090
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|-121K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 700.00 USD
最差交易: -887 USD
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +266.47 USD
最大连续亏损: -2 180.22 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AxelPrivateMarket-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
