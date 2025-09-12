SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Golden Trend
De Le Lin

Golden Trend

De Le Lin
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 149%
AxelPrivateMarket-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
5 090
Transacciones Rentables:
3 137 (61.63%)
Transacciones Irrentables:
1 953 (38.37%)
Mejor transacción:
1 700.00 USD
Peor transacción:
-886.79 USD
Beneficio Bruto:
117 239.74 USD (739 563 pips)
Pérdidas Brutas:
-73 252.66 USD (860 208 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (266.47 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 760.00 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
9.63%
Carga máxima del depósito:
19.85%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
280
Tiempo medio de espera:
27 minutos
Factor de Recuperación:
5.40
Transacciones Largas:
3 160 (62.08%)
Transacciones Cortas:
1 930 (37.92%)
Factor de Beneficio:
1.60
Beneficio Esperado:
8.64 USD
Beneficio medio:
37.37 USD
Pérdidas medias:
-37.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-2 180.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8 147.75 USD (14)
Crecimiento al mes:
17.07%
Pronóstico anual:
207.16%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
8 150.35 USD (14.01%)
Reducción relativa:
De balance:
15.11% (8 147.75 USD)
De fondos:
37.28% (22 007.08 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.s 5090
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.s 44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.s -121K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 700.00 USD
Peor transacción: -887 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 29
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +266.47 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 180.22 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AxelPrivateMarket-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.18 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 10:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 06:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 00:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 14:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 02:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 03:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 08:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Golden Trend
50 USD al mes
149%
0
0
USD
72K
USD
22
0%
5 090
61%
10%
1.60
8.64
USD
37%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.