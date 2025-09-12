- Büyüme
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
45 (60.81%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (39.19%)
En iyi işlem:
134.24 USD
En kötü işlem:
-286.80 USD
Brüt kâr:
2 530.40 USD (68 771 pips)
Brüt zarar:
-2 471.52 USD (50 356 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (191.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
497.78 USD (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
10.07%
Maks. mevduat yükü:
4.66%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.08
Alış işlemleri:
46 (62.16%)
Satış işlemleri:
28 (37.84%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.80 USD
Ortalama kâr:
56.23 USD
Ortalama zarar:
-85.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-479.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-479.08 USD (3)
Aylık büyüme:
-39.99%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.84 USD
Maksimum:
727.45 USD (48.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.38% (727.45 USD)
Varlığa göre:
20.69% (242.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.
|59
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +134.24 USD
En kötü işlem: -287 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +191.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -479.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IUXMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Looking for accurate Forex signals that actually work?
In this channel, you’ll get real-time BUY/SELL alerts, clear entry and exit points, and market breakdowns — all tested with live results.
No more confusion with indicators, no more guesswork.
✅ Daily signals with clear TP & SL
✅ Risk management guidance
✅ Market structure explained in simple terms
✅ Easy-to-follow alerts straight to your screen
Whether you’re new to Forex or already trading, our signals are designed to save your time and boost your confidence.
📌 Trading approach:
We focus on market structure + dynamic trend + volatility filters.
This means we enter only high-probability setups, manage risk with strict SL/TP, and aim for consistent, disciplined results every week.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
521
USD
USD
18
0%
74
60%
10%
1.02
0.80
USD
USD
52%
1:400