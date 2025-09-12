SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Mavis
Khomkrich Sawangjeang

Mavis

Khomkrich Sawangjeang
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 0%
IUXMarkets-Live
1:400
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
74
Negociações com lucro:
45 (60.81%)
Negociações com perda:
29 (39.19%)
Melhor negociação:
134.24 USD
Pior negociação:
-286.80 USD
Lucro bruto:
2 530.40 USD (68 771 pips)
Perda bruta:
-2 471.52 USD (50 356 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (191.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
497.78 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
10.07%
Depósito máximo carregado:
4.66%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.08
Negociações longas:
46 (62.16%)
Negociações curtas:
28 (37.84%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.80 USD
Lucro médio:
56.23 USD
Perda média:
-85.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-479.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-479.08 USD (3)
Crescimento mensal:
-39.99%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
46.84 USD
Máximo:
727.45 USD (48.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
52.38% (727.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.69% (242.10 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD. 74
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD. 59
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD. 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +134.24 USD
Pior negociação: -287 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +191.51 USD
Máxima perda consecutiva: -479.08 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "IUXMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Looking for accurate Forex signals that actually work?
In this channel, you’ll get real-time BUY/SELL alerts, clear entry and exit points, and market breakdowns — all tested with live results.
No more confusion with indicators, no more guesswork.

✅ Daily signals with clear TP & SL
✅ Risk management guidance
✅ Market structure explained in simple terms
✅ Easy-to-follow alerts straight to your screen

Whether you’re new to Forex or already trading, our signals are designed to save your time and boost your confidence.

📌 Trading approach:
We focus on market structure + dynamic trend + volatility filters.
This means we enter only high-probability setups, manage risk with strict SL/TP, and aim for consistent, disciplined results every week.
Sem comentários
2026.01.07 16:53
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.07 15:53
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 10:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 10:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 14:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 04:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 13:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Mavis
30 USD por mês
0%
0
0
USD
521
USD
18
0%
74
60%
10%
1.02
0.80
USD
52%
1:400
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.