- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
74
Negociações com lucro:
45 (60.81%)
Negociações com perda:
29 (39.19%)
Melhor negociação:
134.24 USD
Pior negociação:
-286.80 USD
Lucro bruto:
2 530.40 USD (68 771 pips)
Perda bruta:
-2 471.52 USD (50 356 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (191.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
497.78 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
10.07%
Depósito máximo carregado:
4.66%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.08
Negociações longas:
46 (62.16%)
Negociações curtas:
28 (37.84%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.80 USD
Lucro médio:
56.23 USD
Perda média:
-85.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-479.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-479.08 USD (3)
Crescimento mensal:
-39.99%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
46.84 USD
Máximo:
727.45 USD (48.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
52.38% (727.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.69% (242.10 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.
|59
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +134.24 USD
Pior negociação: -287 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +191.51 USD
Máxima perda consecutiva: -479.08 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "IUXMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
521
USD
USD
18
0%
74
60%
10%
1.02
0.80
USD
USD
52%
1:400