- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
74
Gewinntrades:
45 (60.81%)
Verlusttrades:
29 (39.19%)
Bester Trade:
134.24 USD
Schlechtester Trade:
-286.80 USD
Bruttoprofit:
2 530.40 USD (68 771 pips)
Bruttoverlust:
-2 471.52 USD (50 356 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (191.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
497.78 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
10.07%
Max deposit load:
4.66%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.08
Long-Positionen:
46 (62.16%)
Short-Positionen:
28 (37.84%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
56.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-85.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-479.08 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-479.08 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-39.99%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
46.84 USD
Maximaler:
727.45 USD (48.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
52.38% (727.45 USD)
Kapital:
20.69% (242.10 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.
|59
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +134.24 USD
Schlechtester Trade: -287 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +191.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -479.08 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "IUXMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Looking for accurate Forex signals that actually work?
In this channel, you’ll get real-time BUY/SELL alerts, clear entry and exit points, and market breakdowns — all tested with live results.
No more confusion with indicators, no more guesswork.
✅ Daily signals with clear TP & SL
✅ Risk management guidance
✅ Market structure explained in simple terms
✅ Easy-to-follow alerts straight to your screen
Whether you’re new to Forex or already trading, our signals are designed to save your time and boost your confidence.
📌 Trading approach:
We focus on market structure + dynamic trend + volatility filters.
This means we enter only high-probability setups, manage risk with strict SL/TP, and aim for consistent, disciplined results every week.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
0%
0
0
USD
USD
521
USD
USD
18
0%
74
60%
10%
1.02
0.80
USD
USD
52%
1:400