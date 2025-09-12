SignaleKategorien
Khomkrich Sawangjeang

Mavis

Khomkrich Sawangjeang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 0%
IUXMarkets-Live
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
74
Gewinntrades:
45 (60.81%)
Verlusttrades:
29 (39.19%)
Bester Trade:
134.24 USD
Schlechtester Trade:
-286.80 USD
Bruttoprofit:
2 530.40 USD (68 771 pips)
Bruttoverlust:
-2 471.52 USD (50 356 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (191.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
497.78 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
10.07%
Max deposit load:
4.66%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.08
Long-Positionen:
46 (62.16%)
Short-Positionen:
28 (37.84%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
56.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-85.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-479.08 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-479.08 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-39.99%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
46.84 USD
Maximaler:
727.45 USD (48.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
52.38% (727.45 USD)
Kapital:
20.69% (242.10 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD. 74
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD. 59
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD. 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +134.24 USD
Schlechtester Trade: -287 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +191.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -479.08 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "IUXMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

