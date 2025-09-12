- Прирост
Всего трейдов:
74
Прибыльных трейдов:
45 (60.81%)
Убыточных трейдов:
29 (39.19%)
Лучший трейд:
134.24 USD
Худший трейд:
-286.80 USD
Общая прибыль:
2 530.40 USD (68 771 pips)
Общий убыток:
-2 471.52 USD (50 356 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (191.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
497.78 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
10.07%
Макс. загрузка депозита:
4.66%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.08
Длинных трейдов:
46 (62.16%)
Коротких трейдов:
28 (37.84%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.80 USD
Средняя прибыль:
56.23 USD
Средний убыток:
-85.22 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-479.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-479.08 USD (3)
Прирост в месяц:
-39.99%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
46.84 USD
Максимальная:
727.45 USD (48.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.38% (727.45 USD)
По эквити:
20.69% (242.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.
|59
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +134.24 USD
Худший трейд: -287 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +191.51 USD
Макс. убыток в серии: -479.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IUXMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Looking for accurate Forex signals that actually work?
In this channel, you’ll get real-time BUY/SELL alerts, clear entry and exit points, and market breakdowns — all tested with live results.
No more confusion with indicators, no more guesswork.
✅ Daily signals with clear TP & SL
✅ Risk management guidance
✅ Market structure explained in simple terms
✅ Easy-to-follow alerts straight to your screen
Whether you’re new to Forex or already trading, our signals are designed to save your time and boost your confidence.
📌 Trading approach:
We focus on market structure + dynamic trend + volatility filters.
This means we enter only high-probability setups, manage risk with strict SL/TP, and aim for consistent, disciplined results every week.
Нет отзывов
