Khomkrich Sawangjeang

Mavis

Khomkrich Sawangjeang
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 0%
IUXMarkets-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
74
Bénéfice trades:
45 (60.81%)
Perte trades:
29 (39.19%)
Meilleure transaction:
134.24 USD
Pire transaction:
-286.80 USD
Bénéfice brut:
2 530.40 USD (68 771 pips)
Perte brute:
-2 471.52 USD (50 356 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (191.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
497.78 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
10.07%
Charge de dépôt maximale:
4.66%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.08
Longs trades:
46 (62.16%)
Courts trades:
28 (37.84%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.80 USD
Bénéfice moyen:
56.23 USD
Perte moyenne:
-85.22 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-479.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-479.08 USD (3)
Croissance mensuelle:
-39.99%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
46.84 USD
Maximal:
727.45 USD (48.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.38% (727.45 USD)
Par fonds propres:
20.69% (242.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD. 74
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD. 59
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD. 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +134.24 USD
Pire transaction: -287 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +191.51 USD
Perte consécutive maximale: -479.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "IUXMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Looking for accurate Forex signals that actually work?
In this channel, you’ll get real-time BUY/SELL alerts, clear entry and exit points, and market breakdowns — all tested with live results.
No more confusion with indicators, no more guesswork.

✅ Daily signals with clear TP & SL
✅ Risk management guidance
✅ Market structure explained in simple terms
✅ Easy-to-follow alerts straight to your screen

Whether you’re new to Forex or already trading, our signals are designed to save your time and boost your confidence.

📌 Trading approach:
We focus on market structure + dynamic trend + volatility filters.
This means we enter only high-probability setups, manage risk with strict SL/TP, and aim for consistent, disciplined results every week.
2026.01.07 16:53
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.07 15:53
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 10:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 10:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 14:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 04:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 13:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mavis
30 USD par mois
0%
0
0
USD
521
USD
18
0%
74
60%
10%
1.02
0.80
USD
52%
1:400
Copier

