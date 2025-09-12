- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
74
Transacciones Rentables:
45 (60.81%)
Transacciones Irrentables:
29 (39.19%)
Mejor transacción:
134.24 USD
Peor transacción:
-286.80 USD
Beneficio Bruto:
2 530.40 USD (68 771 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 471.52 USD (50 356 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (191.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
497.78 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
10.07%
Carga máxima del depósito:
4.66%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.08
Transacciones Largas:
46 (62.16%)
Transacciones Cortas:
28 (37.84%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
0.80 USD
Beneficio medio:
56.23 USD
Pérdidas medias:
-85.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-479.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-479.08 USD (3)
Crecimiento al mes:
-39.99%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
46.84 USD
Máxima:
727.45 USD (48.21%)
Reducción relativa:
De balance:
52.38% (727.45 USD)
De fondos:
20.69% (242.10 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.
|59
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +134.24 USD
Peor transacción: -287 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +191.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -479.08 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "IUXMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Looking for accurate Forex signals that actually work?
In this channel, you’ll get real-time BUY/SELL alerts, clear entry and exit points, and market breakdowns — all tested with live results.
No more confusion with indicators, no more guesswork.
✅ Daily signals with clear TP & SL
✅ Risk management guidance
✅ Market structure explained in simple terms
✅ Easy-to-follow alerts straight to your screen
Whether you’re new to Forex or already trading, our signals are designed to save your time and boost your confidence.
📌 Trading approach:
We focus on market structure + dynamic trend + volatility filters.
This means we enter only high-probability setups, manage risk with strict SL/TP, and aim for consistent, disciplined results every week.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
0%
0
0
USD
USD
521
USD
USD
18
0%
74
60%
10%
1.02
0.80
USD
USD
52%
1:400