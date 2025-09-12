SeñalesSecciones
Khomkrich Sawangjeang

Mavis

Khomkrich Sawangjeang
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 0%
IUXMarkets-Live
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
74
Transacciones Rentables:
45 (60.81%)
Transacciones Irrentables:
29 (39.19%)
Mejor transacción:
134.24 USD
Peor transacción:
-286.80 USD
Beneficio Bruto:
2 530.40 USD (68 771 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 471.52 USD (50 356 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (191.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
497.78 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
10.07%
Carga máxima del depósito:
4.66%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.08
Transacciones Largas:
46 (62.16%)
Transacciones Cortas:
28 (37.84%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
0.80 USD
Beneficio medio:
56.23 USD
Pérdidas medias:
-85.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-479.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-479.08 USD (3)
Crecimiento al mes:
-39.99%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
46.84 USD
Máxima:
727.45 USD (48.21%)
Reducción relativa:
De balance:
52.38% (727.45 USD)
De fondos:
20.69% (242.10 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD. 74
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD. 59
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD. 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +134.24 USD
Peor transacción: -287 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +191.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -479.08 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "IUXMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Looking for accurate Forex signals that actually work?
In this channel, you’ll get real-time BUY/SELL alerts, clear entry and exit points, and market breakdowns — all tested with live results.
No more confusion with indicators, no more guesswork.

✅ Daily signals with clear TP & SL
✅ Risk management guidance
✅ Market structure explained in simple terms
✅ Easy-to-follow alerts straight to your screen

Whether you’re new to Forex or already trading, our signals are designed to save your time and boost your confidence.

📌 Trading approach:
We focus on market structure + dynamic trend + volatility filters.
This means we enter only high-probability setups, manage risk with strict SL/TP, and aim for consistent, disciplined results every week.
No hay comentarios
2026.01.07 16:53
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.07 15:53
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 10:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 10:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 14:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 04:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 13:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Mavis
30 USD al mes
0%
0
0
USD
521
USD
18
0%
74
60%
10%
1.02
0.80
USD
52%
1:400
Copiar

