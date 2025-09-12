시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Mavis
Khomkrich Sawangjeang

Mavis

Khomkrich Sawangjeang
0 리뷰
안정성
18
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 0%
IUXMarkets-Live
1:400
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
74
이익 거래:
45 (60.81%)
손실 거래:
29 (39.19%)
최고의 거래:
134.24 USD
최악의 거래:
-286.80 USD
총 수익:
2 530.40 USD (68 771 pips)
총 손실:
-2 471.52 USD (50 356 pips)
연속 최대 이익:
9 (191.51 USD)
연속 최대 이익:
497.78 USD (7)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
10.07%
최대 입금량:
4.66%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.08
롱(주식매수):
46 (62.16%)
숏(주식차입매도):
28 (37.84%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.80 USD
평균 이익:
56.23 USD
평균 손실:
-85.22 USD
연속 최대 손실:
3 (-479.08 USD)
연속 최대 손실:
-479.08 USD (3)
월별 성장률:
-39.99%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
46.84 USD
최대한의:
727.45 USD (48.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
52.38% (727.45 USD)
자본금별:
20.69% (242.10 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD. 74
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD. 59
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD. 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +134.24 USD
최악의 거래: -287 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +191.51 USD
연속 최대 손실: -479.08 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "IUXMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Looking for accurate Forex signals that actually work?
In this channel, you’ll get real-time BUY/SELL alerts, clear entry and exit points, and market breakdowns — all tested with live results.
No more confusion with indicators, no more guesswork.

✅ Daily signals with clear TP & SL
✅ Risk management guidance
✅ Market structure explained in simple terms
✅ Easy-to-follow alerts straight to your screen

Whether you’re new to Forex or already trading, our signals are designed to save your time and boost your confidence.

📌 Trading approach:
We focus on market structure + dynamic trend + volatility filters.
This means we enter only high-probability setups, manage risk with strict SL/TP, and aim for consistent, disciplined results every week.
리뷰 없음
2026.01.07 16:53
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.07 15:53
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 10:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 10:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 14:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 04:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 13:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Mavis
월별 30 USD
0%
0
0
USD
521
USD
18
0%
74
60%
10%
1.02
0.80
USD
52%
1:400
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.