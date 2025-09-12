- 자본
- 축소
트레이드:
74
이익 거래:
45 (60.81%)
손실 거래:
29 (39.19%)
최고의 거래:
134.24 USD
최악의 거래:
-286.80 USD
총 수익:
2 530.40 USD (68 771 pips)
총 손실:
-2 471.52 USD (50 356 pips)
연속 최대 이익:
9 (191.51 USD)
연속 최대 이익:
497.78 USD (7)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
10.07%
최대 입금량:
4.66%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.08
롱(주식매수):
46 (62.16%)
숏(주식차입매도):
28 (37.84%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.80 USD
평균 이익:
56.23 USD
평균 손실:
-85.22 USD
연속 최대 손실:
3 (-479.08 USD)
연속 최대 손실:
-479.08 USD (3)
월별 성장률:
-39.99%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
46.84 USD
최대한의:
727.45 USD (48.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
52.38% (727.45 USD)
자본금별:
20.69% (242.10 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.
|59
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +134.24 USD
최악의 거래: -287 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +191.51 USD
연속 최대 손실: -479.08 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "IUXMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Looking for accurate Forex signals that actually work?
In this channel, you’ll get real-time BUY/SELL alerts, clear entry and exit points, and market breakdowns — all tested with live results.
No more confusion with indicators, no more guesswork.
✅ Daily signals with clear TP & SL
✅ Risk management guidance
✅ Market structure explained in simple terms
✅ Easy-to-follow alerts straight to your screen
Whether you’re new to Forex or already trading, our signals are designed to save your time and boost your confidence.
📌 Trading approach:
We focus on market structure + dynamic trend + volatility filters.
This means we enter only high-probability setups, manage risk with strict SL/TP, and aim for consistent, disciplined results every week.
