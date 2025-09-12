- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
45 (60.81%)
Loss Trade:
29 (39.19%)
Best Trade:
134.24 USD
Worst Trade:
-286.80 USD
Profitto lordo:
2 530.40 USD (68 771 pips)
Perdita lorda:
-2 471.52 USD (50 356 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (191.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
497.78 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
10.07%
Massimo carico di deposito:
4.66%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
46 (62.16%)
Short Trade:
28 (37.84%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.80 USD
Profitto medio:
56.23 USD
Perdita media:
-85.22 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-479.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-479.08 USD (3)
Crescita mensile:
-39.99%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.84 USD
Massimale:
727.45 USD (48.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.38% (727.45 USD)
Per equità:
20.69% (242.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.
|59
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +134.24 USD
Worst Trade: -287 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +191.51 USD
Massima perdita consecutiva: -479.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IUXMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
