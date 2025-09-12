SegnaliSezioni
Khomkrich Sawangjeang

Mavis

Khomkrich Sawangjeang
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
IUXMarkets-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
45 (60.81%)
Loss Trade:
29 (39.19%)
Best Trade:
134.24 USD
Worst Trade:
-286.80 USD
Profitto lordo:
2 530.40 USD (68 771 pips)
Perdita lorda:
-2 471.52 USD (50 356 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (191.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
497.78 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
10.07%
Massimo carico di deposito:
4.66%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
46 (62.16%)
Short Trade:
28 (37.84%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.80 USD
Profitto medio:
56.23 USD
Perdita media:
-85.22 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-479.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-479.08 USD (3)
Crescita mensile:
-39.99%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.84 USD
Massimale:
727.45 USD (48.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.38% (727.45 USD)
Per equità:
20.69% (242.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD. 74
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD. 59
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD. 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +134.24 USD
Worst Trade: -287 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +191.51 USD
Massima perdita consecutiva: -479.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IUXMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.07 16:53
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.07 15:53
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 10:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 10:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 14:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 04:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 13:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
