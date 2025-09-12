シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Mavis
Khomkrich Sawangjeang

Mavis

Khomkrich Sawangjeang
レビュー0件
信頼性
18週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 0%
IUXMarkets-Live
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
74
利益トレード:
45 (60.81%)
損失トレード:
29 (39.19%)
ベストトレード:
134.24 USD
最悪のトレード:
-286.80 USD
総利益:
2 530.40 USD (68 771 pips)
総損失:
-2 471.52 USD (50 356 pips)
最大連続の勝ち:
9 (191.51 USD)
最大連続利益:
497.78 USD (7)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
10.07%
最大入金額:
4.66%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.08
長いトレード:
46 (62.16%)
短いトレード:
28 (37.84%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.80 USD
平均利益:
56.23 USD
平均損失:
-85.22 USD
最大連続の負け:
3 (-479.08 USD)
最大連続損失:
-479.08 USD (3)
月間成長:
-39.99%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
46.84 USD
最大の:
727.45 USD (48.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
52.38% (727.45 USD)
エクイティによる:
20.69% (242.10 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD. 74
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD. 59
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD. 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +134.24 USD
最悪のトレード: -287 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +191.51 USD
最大連続損失: -479.08 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"IUXMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Looking for accurate Forex signals that actually work?
In this channel, you’ll get real-time BUY/SELL alerts, clear entry and exit points, and market breakdowns — all tested with live results.
No more confusion with indicators, no more guesswork.

✅ Daily signals with clear TP & SL
✅ Risk management guidance
✅ Market structure explained in simple terms
✅ Easy-to-follow alerts straight to your screen

Whether you’re new to Forex or already trading, our signals are designed to save your time and boost your confidence.

📌 Trading approach:
We focus on market structure + dynamic trend + volatility filters.
This means we enter only high-probability setups, manage risk with strict SL/TP, and aim for consistent, disciplined results every week.
レビューなし
2026.01.07 16:53
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.07 15:53
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 10:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 10:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 14:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 04:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 13:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
コピー

