Oasis Capital Markets Limited

TT Pro Portfolio

Oasis Capital Markets Limited
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 103%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
311
Kârla kapanan işlemler:
180 (57.87%)
Zararla kapanan işlemler:
131 (42.12%)
En iyi işlem:
59.62 GBP
En kötü işlem:
-50.48 GBP
Brüt kâr:
1 762.50 GBP (1 590 775 pips)
Brüt zarar:
-1 246.09 GBP (1 147 389 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (139.29 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
139.29 GBP (12)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
88.85%
Maks. mevduat yükü:
3.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
2.42
Alış işlemleri:
311 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
1.66 GBP
Ortalama kâr:
9.79 GBP
Ortalama zarar:
-9.51 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-141.38 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-141.38 GBP (12)
Aylık büyüme:
52.84%
Yıllık tahmin:
641.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.18 GBP
Maksimum:
213.32 GBP (27.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.02% (213.32 GBP)
Varlığa göre:
3.95% (40.29 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTEC 83
US30 81
US500 80
XAUUSD 67
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTEC 219
US30 146
US500 7
XAUUSD 293
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTEC 234K
US30 166K
US500 13K
XAUUSD 31K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.62 GBP
En kötü işlem: -50 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +139.29 GBP
Maksimum ardışık zarar: -141.38 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
0.45 × 40
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
ICMarketsSC-MT5-2
2.87 × 6334
ICMarketsSC-MT5
3.03 × 157
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
İnceleme yok
2025.09.15 20:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 20:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 20:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 22:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 22:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.