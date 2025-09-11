- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
311
Kârla kapanan işlemler:
180 (57.87%)
Zararla kapanan işlemler:
131 (42.12%)
En iyi işlem:
59.62 GBP
En kötü işlem:
-50.48 GBP
Brüt kâr:
1 762.50 GBP (1 590 775 pips)
Brüt zarar:
-1 246.09 GBP (1 147 389 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (139.29 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
139.29 GBP (12)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
88.85%
Maks. mevduat yükü:
3.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
2.42
Alış işlemleri:
311 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
1.66 GBP
Ortalama kâr:
9.79 GBP
Ortalama zarar:
-9.51 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-141.38 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-141.38 GBP (12)
Aylık büyüme:
52.84%
Yıllık tahmin:
641.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.18 GBP
Maksimum:
213.32 GBP (27.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.02% (213.32 GBP)
Varlığa göre:
3.95% (40.29 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USTEC
|83
|US30
|81
|US500
|80
|XAUUSD
|67
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USTEC
|219
|US30
|146
|US500
|7
|XAUUSD
|293
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USTEC
|234K
|US30
|166K
|US500
|13K
|XAUUSD
|31K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +59.62 GBP
En kötü işlem: -50 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +139.29 GBP
Maksimum ardışık zarar: -141.38 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.45 × 40
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.87 × 6334
|
ICMarketsSC-MT5
|3.03 × 157
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
103%
0
0
USD
USD
1K
GBP
GBP
17
100%
311
57%
89%
1.41
1.66
GBP
GBP
27%
1:500