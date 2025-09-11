- Прирост
Всего трейдов:
511
Прибыльных трейдов:
293 (57.33%)
Убыточных трейдов:
218 (42.66%)
Лучший трейд:
70.57 GBP
Худший трейд:
-55.63 GBP
Общая прибыль:
3 233.80 GBP (2 758 658 pips)
Общий убыток:
-2 340.78 GBP (2 084 071 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (139.29 GBP)
Макс. прибыль в серии:
139.29 GBP (12)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
80.35%
Макс. загрузка депозита:
5.71%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
4.19
Длинных трейдов:
511 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
1.75 GBP
Средняя прибыль:
11.04 GBP
Средний убыток:
-10.74 GBP
Макс. серия проигрышей:
12 (-141.38 GBP)
Макс. убыток в серии:
-141.38 GBP (12)
Прирост в месяц:
28.67%
Годовой прогноз:
347.82%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.18 GBP
Максимальная:
213.32 GBP (27.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.02% (213.32 GBP)
По эквити:
6.15% (46.88 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|137
|USTEC
|131
|US500
|129
|XAUUSD
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|273
|USTEC
|281
|US500
|1
|XAUUSD
|596
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|301K
|USTEC
|301K
|US500
|8.7K
|XAUUSD
|64K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +70.57 GBP
Худший трейд: -56 GBP
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +139.29 GBP
Макс. убыток в серии: -141.38 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.79 × 178
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.52 × 6679
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
еще 63...
213%
0
0
USD
USD
796
GBP
GBP
30
100%
511
57%
80%
1.38
1.75
GBP
GBP
27%
1:500