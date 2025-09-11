СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / TT Pro Portfolio
Oasis Capital Markets Limited

TT Pro Portfolio

Oasis Capital Markets Limited
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 4999 USD в месяц
прирост с 2025 213%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
511
Прибыльных трейдов:
293 (57.33%)
Убыточных трейдов:
218 (42.66%)
Лучший трейд:
70.57 GBP
Худший трейд:
-55.63 GBP
Общая прибыль:
3 233.80 GBP (2 758 658 pips)
Общий убыток:
-2 340.78 GBP (2 084 071 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (139.29 GBP)
Макс. прибыль в серии:
139.29 GBP (12)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
80.35%
Макс. загрузка депозита:
5.71%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
4.19
Длинных трейдов:
511 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
1.75 GBP
Средняя прибыль:
11.04 GBP
Средний убыток:
-10.74 GBP
Макс. серия проигрышей:
12 (-141.38 GBP)
Макс. убыток в серии:
-141.38 GBP (12)
Прирост в месяц:
28.67%
Годовой прогноз:
347.82%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.18 GBP
Максимальная:
213.32 GBP (27.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.02% (213.32 GBP)
По эквити:
6.15% (46.88 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 137
USTEC 131
US500 129
XAUUSD 114
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 273
USTEC 281
US500 1
XAUUSD 596
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 301K
USTEC 301K
US500 8.7K
XAUUSD 64K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +70.57 GBP
Худший трейд: -56 GBP
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +139.29 GBP
Макс. убыток в серии: -141.38 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real11
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.79 × 178
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
3.52 × 6679
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
еще 63...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.22 21:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 02:17
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 20:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 20:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 20:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 20:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 20:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 20:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 20:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 22:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 22:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TT Pro Portfolio
4999 USD в месяц
213%
0
0
USD
796
GBP
30
100%
511
57%
80%
1.38
1.75
GBP
27%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.