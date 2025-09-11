- 成长
交易:
514
盈利交易:
296 (57.58%)
亏损交易:
218 (42.41%)
最好交易:
70.57 GBP
最差交易:
-55.63 GBP
毛利:
3 261.54 GBP (2 799 917 pips)
毛利亏损:
-2 340.81 GBP (2 084 071 pips)
最大连续赢利:
12 (139.29 GBP)
最大连续盈利:
139.29 GBP (12)
夏普比率:
0.12
交易活动:
80.35%
最大入金加载:
5.71%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
18 小时
采收率:
4.32
长期交易:
514 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.39
预期回报:
1.79 GBP
平均利润:
11.02 GBP
平均损失:
-10.74 GBP
最大连续失误:
12 (-141.38 GBP)
最大连续亏损:
-141.38 GBP (12)
每月增长:
33.38%
年度预测:
404.96%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.18 GBP
最大值:
213.32 GBP (27.02%)
相对跌幅:
结余:
27.02% (213.32 GBP)
净值:
6.15% (46.88 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|138
|USTEC
|132
|US500
|130
|XAUUSD
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|301
|USTEC
|287
|US500
|3
|XAUUSD
|596
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|333K
|USTEC
|308K
|US500
|11K
|XAUUSD
|64K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +70.57 GBP
最差交易: -56 GBP
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +139.29 GBP
最大连续亏损: -141.38 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.79 × 178
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Exness-MT5Real7
|3.14 × 98
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.52 × 6679
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
