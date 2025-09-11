信号部分
信号 / MetaTrader 5 / TT Pro Portfolio
Oasis Capital Markets Limited

TT Pro Portfolio

Oasis Capital Markets Limited
0条评论
可靠性
30
0 / 0 USD
每月复制 4999 USD per 
增长自 2025 224%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
514
盈利交易:
296 (57.58%)
亏损交易:
218 (42.41%)
最好交易:
70.57 GBP
最差交易:
-55.63 GBP
毛利:
3 261.54 GBP (2 799 917 pips)
毛利亏损:
-2 340.81 GBP (2 084 071 pips)
最大连续赢利:
12 (139.29 GBP)
最大连续盈利:
139.29 GBP (12)
夏普比率:
0.12
交易活动:
80.35%
最大入金加载:
5.71%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
18 小时
采收率:
4.32
长期交易:
514 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.39
预期回报:
1.79 GBP
平均利润:
11.02 GBP
平均损失:
-10.74 GBP
最大连续失误:
12 (-141.38 GBP)
最大连续亏损:
-141.38 GBP (12)
每月增长:
33.38%
年度预测:
404.96%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.18 GBP
最大值:
213.32 GBP (27.02%)
相对跌幅:
结余:
27.02% (213.32 GBP)
净值:
6.15% (46.88 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US30 138
USTEC 132
US500 130
XAUUSD 114
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US30 301
USTEC 287
US500 3
XAUUSD 596
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US30 333K
USTEC 308K
US500 11K
XAUUSD 64K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +70.57 GBP
最差交易: -56 GBP
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +139.29 GBP
最大连续亏损: -141.38 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real11
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.79 × 178
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Exness-MT5Real7
3.14 × 98
ICMarketsSC-MT5-2
3.52 × 6679
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
63 更多...
没有评论
2025.12.22 21:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 02:17
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 20:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 20:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 20:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 20:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 20:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 20:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 20:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 22:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 22:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
TT Pro Portfolio
每月4999 USD
224%
0
0
USD
824
GBP
30
100%
514
57%
80%
1.39
1.79
GBP
27%
1:500
复制

