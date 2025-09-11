- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
518
利益トレード:
297 (57.33%)
損失トレード:
221 (42.66%)
ベストトレード:
70.57 GBP
最悪のトレード:
-55.63 GBP
総利益:
3 291.59 GBP (2 803 978 pips)
総損失:
-2 347.51 GBP (2 093 121 pips)
最大連続の勝ち:
12 (139.29 GBP)
最大連続利益:
139.29 GBP (12)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
80.35%
最大入金額:
5.71%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
4.43
長いトレード:
518 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.40
期待されたペイオフ:
1.82 GBP
平均利益:
11.08 GBP
平均損失:
-10.62 GBP
最大連続の負け:
12 (-141.38 GBP)
最大連続損失:
-141.38 GBP (12)
月間成長:
28.38%
年間予想:
344.36%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.18 GBP
最大の:
213.32 GBP (27.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.02% (213.32 GBP)
エクイティによる:
6.15% (46.88 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30
|139
|USTEC
|133
|US500
|131
|XAUUSD
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30
|294
|USTEC
|285
|US500
|3
|XAUUSD
|635
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30
|326K
|USTEC
|307K
|US500
|11K
|XAUUSD
|68K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +70.57 GBP
最悪のトレード: -56 GBP
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +139.29 GBP
最大連続損失: -141.38 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.75 × 182
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.52 × 6679
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
63 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
4999 USD/月
233%
0
0
USD
USD
847
GBP
GBP
30
100%
518
57%
80%
1.40
1.82
GBP
GBP
27%
1:500