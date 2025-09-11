シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / TT Pro Portfolio
Oasis Capital Markets Limited

TT Pro Portfolio

Oasis Capital Markets Limited
レビュー0件
信頼性
30週間
0 / 0 USD
月額  4999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 233%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
518
利益トレード:
297 (57.33%)
損失トレード:
221 (42.66%)
ベストトレード:
70.57 GBP
最悪のトレード:
-55.63 GBP
総利益:
3 291.59 GBP (2 803 978 pips)
総損失:
-2 347.51 GBP (2 093 121 pips)
最大連続の勝ち:
12 (139.29 GBP)
最大連続利益:
139.29 GBP (12)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
80.35%
最大入金額:
5.71%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
4.43
長いトレード:
518 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.40
期待されたペイオフ:
1.82 GBP
平均利益:
11.08 GBP
平均損失:
-10.62 GBP
最大連続の負け:
12 (-141.38 GBP)
最大連続損失:
-141.38 GBP (12)
月間成長:
28.38%
年間予想:
344.36%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.18 GBP
最大の:
213.32 GBP (27.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.02% (213.32 GBP)
エクイティによる:
6.15% (46.88 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US30 139
USTEC 133
US500 131
XAUUSD 115
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US30 294
USTEC 285
US500 3
XAUUSD 635
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US30 326K
USTEC 307K
US500 11K
XAUUSD 68K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +70.57 GBP
最悪のトレード: -56 GBP
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +139.29 GBP
最大連続損失: -141.38 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real11
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.75 × 182
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
3.52 × 6679
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
63 より多く...
レビューなし
2025.12.22 21:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 02:17
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 20:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 20:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 20:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 20:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 20:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 20:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 20:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 22:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 22:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
