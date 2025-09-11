SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / TT Pro Portfolio
Oasis Capital Markets Limited

TT Pro Portfolio

Oasis Capital Markets Limited
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 4999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 233%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
518
Gewinntrades:
297 (57.33%)
Verlusttrades:
221 (42.66%)
Bester Trade:
70.57 GBP
Schlechtester Trade:
-55.63 GBP
Bruttoprofit:
3 291.59 GBP (2 803 978 pips)
Bruttoverlust:
-2 347.51 GBP (2 093 121 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (139.29 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
139.29 GBP (12)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
80.35%
Max deposit load:
5.71%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
4.43
Long-Positionen:
518 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.40
Mathematische Gewinnerwartung:
1.82 GBP
Durchschnittlicher Profit:
11.08 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-10.62 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-141.38 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-141.38 GBP (12)
Wachstum pro Monat :
28.38%
Jahresprognose:
344.36%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.18 GBP
Maximaler:
213.32 GBP (27.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.02% (213.32 GBP)
Kapital:
6.15% (46.88 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30 139
USTEC 133
US500 131
XAUUSD 115
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US30 294
USTEC 285
US500 3
XAUUSD 635
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US30 326K
USTEC 307K
US500 11K
XAUUSD 68K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +70.57 GBP
Schlechtester Trade: -56 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +139.29 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -141.38 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real11
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.75 × 182
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
3.52 × 6679
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
noch 63 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.22 21:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 02:17
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 20:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 20:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 20:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 20:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 20:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 20:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 20:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 22:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 22:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
TT Pro Portfolio
4999 USD pro Monat
233%
0
0
USD
847
GBP
30
100%
518
57%
80%
1.40
1.82
GBP
27%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.