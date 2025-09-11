- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
518
Gewinntrades:
297 (57.33%)
Verlusttrades:
221 (42.66%)
Bester Trade:
70.57 GBP
Schlechtester Trade:
-55.63 GBP
Bruttoprofit:
3 291.59 GBP (2 803 978 pips)
Bruttoverlust:
-2 347.51 GBP (2 093 121 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (139.29 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
139.29 GBP (12)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
80.35%
Max deposit load:
5.71%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
4.43
Long-Positionen:
518 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.40
Mathematische Gewinnerwartung:
1.82 GBP
Durchschnittlicher Profit:
11.08 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-10.62 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-141.38 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-141.38 GBP (12)
Wachstum pro Monat :
28.38%
Jahresprognose:
344.36%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.18 GBP
Maximaler:
213.32 GBP (27.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.02% (213.32 GBP)
Kapital:
6.15% (46.88 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|US30
|139
|USTEC
|133
|US500
|131
|XAUUSD
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US30
|294
|USTEC
|285
|US500
|3
|XAUUSD
|635
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US30
|326K
|USTEC
|307K
|US500
|11K
|XAUUSD
|68K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +70.57 GBP
Schlechtester Trade: -56 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +139.29 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -141.38 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.75 × 182
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.52 × 6679
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
