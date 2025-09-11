SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / TT Pro Portfolio
Oasis Capital Markets Limited

TT Pro Portfolio

Oasis Capital Markets Limited
0 comentários
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 4999 USD por mês
crescimento desde 2025 233%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
518
Negociações com lucro:
297 (57.33%)
Negociações com perda:
221 (42.66%)
Melhor negociação:
70.57 GBP
Pior negociação:
-55.63 GBP
Lucro bruto:
3 291.59 GBP (2 803 978 pips)
Perda bruta:
-2 347.51 GBP (2 093 121 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (139.29 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
139.29 GBP (12)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
80.35%
Depósito máximo carregado:
5.71%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
4.43
Negociações longas:
518 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.40
Valor esperado:
1.82 GBP
Lucro médio:
11.08 GBP
Perda média:
-10.62 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-141.38 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-141.38 GBP (12)
Crescimento mensal:
28.38%
Previsão anual:
344.36%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.18 GBP
Máximo:
213.32 GBP (27.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.02% (213.32 GBP)
Pelo Capital Líquido:
6.15% (46.88 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US30 139
USTEC 133
US500 131
XAUUSD 115
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US30 294
USTEC 285
US500 3
XAUUSD 635
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US30 326K
USTEC 307K
US500 11K
XAUUSD 68K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +70.57 GBP
Pior negociação: -56 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +139.29 GBP
Máxima perda consecutiva: -141.38 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real11
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.75 × 182
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
3.52 × 6679
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
63 mais ...
Sem comentários
2025.12.22 21:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 02:17
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 20:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 20:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 20:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 20:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 20:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 20:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 20:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 22:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 22:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
