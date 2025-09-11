- 자본
- 축소
트레이드:
535
이익 거래:
304 (56.82%)
손실 거래:
231 (43.18%)
최고의 거래:
70.57 GBP
최악의 거래:
-55.63 GBP
총 수익:
3 375.47 GBP (2 917 405 pips)
총 손실:
-2 479.08 GBP (2 197 773 pips)
연속 최대 이익:
12 (139.29 GBP)
연속 최대 이익:
139.29 GBP (12)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
79.15%
최대 입금량:
5.71%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
4.20
롱(주식매수):
535 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.36
기대수익:
1.68 GBP
평균 이익:
11.10 GBP
평균 손실:
-10.73 GBP
연속 최대 손실:
12 (-141.38 GBP)
연속 최대 손실:
-141.38 GBP (12)
월별 성장률:
3.30%
연간 예측:
39.98%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.18 GBP
최대한의:
213.32 GBP (27.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.02% (213.32 GBP)
자본금별:
6.15% (46.88 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US30
|144
|USTEC
|138
|US500
|135
|XAUUSD
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US30
|335
|USTEC
|259
|US500
|4
|XAUUSD
|558
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US30
|369K
|USTEC
|279K
|US500
|12K
|XAUUSD
|60K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 188
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.52 × 6690
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.13 × 833
리뷰 없음
