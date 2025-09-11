시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / TT Pro Portfolio
Oasis Capital Markets Limited

TT Pro Portfolio

Oasis Capital Markets Limited
0 리뷰
안정성
32
0 / 0 USD
월별 4999 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 214%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
535
이익 거래:
304 (56.82%)
손실 거래:
231 (43.18%)
최고의 거래:
70.57 GBP
최악의 거래:
-55.63 GBP
총 수익:
3 375.47 GBP (2 917 405 pips)
총 손실:
-2 479.08 GBP (2 197 773 pips)
연속 최대 이익:
12 (139.29 GBP)
연속 최대 이익:
139.29 GBP (12)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
79.15%
최대 입금량:
5.71%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
4.20
롱(주식매수):
535 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.36
기대수익:
1.68 GBP
평균 이익:
11.10 GBP
평균 손실:
-10.73 GBP
연속 최대 손실:
12 (-141.38 GBP)
연속 최대 손실:
-141.38 GBP (12)
월별 성장률:
3.30%
연간 예측:
39.98%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.18 GBP
최대한의:
213.32 GBP (27.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.02% (213.32 GBP)
자본금별:
6.15% (46.88 GBP)

배포

심볼 Sell Buy
US30 144
USTEC 138
US500 135
XAUUSD 118
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
US30 335
USTEC 259
US500 4
XAUUSD 558
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
US30 369K
USTEC 279K
US500 12K
XAUUSD 60K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +70.57 GBP
최악의 거래: -56 GBP
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +139.29 GBP
연속 최대 손실: -141.38 GBP

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real11
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 188
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
3.52 × 6690
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.13 × 833
리뷰 없음
2025.12.22 21:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 02:17
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 20:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 20:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 20:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 20:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 20:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 20:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 20:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 22:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 22:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
TT Pro Portfolio
월별 4999 USD
214%
0
0
USD
800
GBP
32
100%
535
56%
79%
1.36
1.68
GBP
27%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.