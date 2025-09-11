SegnaliSezioni
TT Pro Portfolio

Oasis Capital Markets Limited
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 103%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
311
Profit Trade:
180 (57.87%)
Loss Trade:
131 (42.12%)
Best Trade:
59.62 GBP
Worst Trade:
-50.48 GBP
Profitto lordo:
1 762.50 GBP (1 590 775 pips)
Perdita lorda:
-1 246.09 GBP (1 147 389 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (139.29 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
139.29 GBP (12)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
88.85%
Massimo carico di deposito:
3.73%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
2.42
Long Trade:
311 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
1.66 GBP
Profitto medio:
9.79 GBP
Perdita media:
-9.51 GBP
Massime perdite consecutive:
12 (-141.38 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-141.38 GBP (12)
Crescita mensile:
52.84%
Previsione annuale:
641.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.18 GBP
Massimale:
213.32 GBP (27.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.02% (213.32 GBP)
Per equità:
3.95% (40.29 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC 83
US30 81
US500 80
XAUUSD 67
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC 219
US30 146
US500 7
XAUUSD 293
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC 234K
US30 166K
US500 13K
XAUUSD 31K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +59.62 GBP
Worst Trade: -50 GBP
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +139.29 GBP
Massima perdita consecutiva: -141.38 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
0.45 × 40
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
ICMarketsSC-MT5-2
2.87 × 6334
ICMarketsSC-MT5
3.03 × 157
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 più
Non ci sono recensioni
2025.09.15 20:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 20:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 20:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 22:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 22:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.