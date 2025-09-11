- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
311
Profit Trade:
180 (57.87%)
Loss Trade:
131 (42.12%)
Best Trade:
59.62 GBP
Worst Trade:
-50.48 GBP
Profitto lordo:
1 762.50 GBP (1 590 775 pips)
Perdita lorda:
-1 246.09 GBP (1 147 389 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (139.29 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
139.29 GBP (12)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
88.85%
Massimo carico di deposito:
3.73%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
2.42
Long Trade:
311 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
1.66 GBP
Profitto medio:
9.79 GBP
Perdita media:
-9.51 GBP
Massime perdite consecutive:
12 (-141.38 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-141.38 GBP (12)
Crescita mensile:
52.84%
Previsione annuale:
641.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.18 GBP
Massimale:
213.32 GBP (27.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.02% (213.32 GBP)
Per equità:
3.95% (40.29 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC
|83
|US30
|81
|US500
|80
|XAUUSD
|67
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC
|219
|US30
|146
|US500
|7
|XAUUSD
|293
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC
|234K
|US30
|166K
|US500
|13K
|XAUUSD
|31K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +59.62 GBP
Worst Trade: -50 GBP
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +139.29 GBP
Massima perdita consecutiva: -141.38 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.45 × 40
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.87 × 6334
|
ICMarketsSC-MT5
|3.03 × 157
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
