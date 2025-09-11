SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TT Pro Portfolio
Oasis Capital Markets Limited

TT Pro Portfolio

Oasis Capital Markets Limited
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 97%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
308
Bénéfice trades:
177 (57.46%)
Perte trades:
131 (42.53%)
Meilleure transaction:
59.62 GBP
Pire transaction:
-50.48 GBP
Bénéfice brut:
1 733.55 GBP (1 571 285 pips)
Perte brute:
-1 246.09 GBP (1 147 389 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (139.29 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
139.29 GBP (12)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
88.85%
Charge de dépôt maximale:
3.73%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
2.29
Longs trades:
308 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
1.58 GBP
Bénéfice moyen:
9.79 GBP
Perte moyenne:
-9.51 GBP
Pertes consécutives maximales:
12 (-141.38 GBP)
Perte consécutive maximale:
-141.38 GBP (12)
Croissance mensuelle:
53.77%
Prévision annuelle:
652.44%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.18 GBP
Maximal:
213.32 GBP (27.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.02% (213.32 GBP)
Par fonds propres:
3.95% (40.29 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USTEC 82
US500 80
US30 80
XAUUSD 66
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USTEC 212
US500 7
US30 137
XAUUSD 272
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USTEC 225K
US500 13K
US30 157K
XAUUSD 29K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +59.62 GBP
Pire transaction: -50 GBP
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +139.29 GBP
Perte consécutive maximale: -141.38 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
0.45 × 40
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
ICMarketsSC-MT5-2
2.86 × 6322
ICMarketsSC-MT5
3.03 × 157
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.15 20:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 20:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 20:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 22:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 22:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TT Pro Portfolio
999 USD par mois
97%
0
0
USD
989
GBP
17
100%
308
57%
89%
1.39
1.58
GBP
27%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.