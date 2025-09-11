SinyallerBölümler
Max Jimmy Pasaribu

NDB Vonway

Max Jimmy Pasaribu
0 inceleme
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -7%
VonwayGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
16 (72.72%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (27.27%)
En iyi işlem:
1.05 USD
En kötü işlem:
-6.75 USD
Brüt kâr:
7.21 USD (43 332 pips)
Brüt zarar:
-9.28 USD (14 824 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (4.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.80 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
64.59%
Maks. mevduat yükü:
109.45%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.26
Alış işlemleri:
7 (31.82%)
Satış işlemleri:
15 (68.18%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-0.09 USD
Ortalama kâr:
0.45 USD
Ortalama zarar:
-1.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.75 USD (1)
Aylık büyüme:
13.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.63 USD
Maksimum:
7.94 USD (26.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.20% (7.94 USD)
Varlığa göre:
64.18% (18.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.s 20
BTCUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.s -1
BTCUSD -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.s -64
BTCUSD 57K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.05 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VonwayGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.19 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 12:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 22:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 03:55
Share of trading days is too low
2025.09.11 13:55
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 15% of days out of the 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 13:55
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.11 13:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
