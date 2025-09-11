信号部分
信号 / MetaTrader 4 / NDB Vonway
Max Jimmy Pasaribu

NDB Vonway

Max Jimmy Pasaribu
0条评论
可靠性
29
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 123%
VonwayGlobal-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
49
盈利交易:
40 (81.63%)
亏损交易:
9 (18.37%)
最好交易:
19.80 USD
最差交易:
-6.75 USD
毛利:
46.94 USD (45 447 pips)
毛利亏损:
-10.03 USD (14 837 pips)
最大连续赢利:
14 (29.16 USD)
最大连续盈利:
29.16 USD (14)
夏普比率:
0.20
交易活动:
61.63%
最大入金加载:
133.70%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.65
长期交易:
20 (40.82%)
短期交易:
29 (59.18%)
利润因子:
4.68
预期回报:
0.75 USD
平均利润:
1.17 USD
平均损失:
-1.11 USD
最大连续失误:
1 (-6.75 USD)
最大连续亏损:
-6.75 USD (1)
每月增长:
15.06%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7.63 USD
最大值:
7.94 USD (26.20%)
相对跌幅:
结余:
26.20% (7.94 USD)
净值:
66.04% (34.90 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD.s 47
BTCUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD.s 38
BTCUSD -1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD.s 2K
BTCUSD 57K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +19.80 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +29.16 USD
最大连续亏损: -6.75 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VonwayGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.18 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.27 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 07:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 11:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 08:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 11:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 10:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 05:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 03:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 13:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
