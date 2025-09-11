- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
49
利益トレード:
40 (81.63%)
損失トレード:
9 (18.37%)
ベストトレード:
19.80 USD
最悪のトレード:
-6.75 USD
総利益:
46.94 USD (45 447 pips)
総損失:
-10.03 USD (14 837 pips)
最大連続の勝ち:
14 (29.16 USD)
最大連続利益:
29.16 USD (14)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
61.63%
最大入金額:
133.70%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
4.65
長いトレード:
20 (40.82%)
短いトレード:
29 (59.18%)
プロフィットファクター:
4.68
期待されたペイオフ:
0.75 USD
平均利益:
1.17 USD
平均損失:
-1.11 USD
最大連続の負け:
1 (-6.75 USD)
最大連続損失:
-6.75 USD (1)
月間成長:
15.06%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.63 USD
最大の:
7.94 USD (26.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.20% (7.94 USD)
エクイティによる:
66.04% (34.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|47
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD.s
|38
|BTCUSD
|-1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD.s
|2K
|BTCUSD
|57K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.80 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +29.16 USD
最大連続損失: -6.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VonwayGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
