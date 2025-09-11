シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / NDB Vonway
Max Jimmy Pasaribu

NDB Vonway

Max Jimmy Pasaribu
レビュー0件
信頼性
29週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 123%
VonwayGlobal-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
49
利益トレード:
40 (81.63%)
損失トレード:
9 (18.37%)
ベストトレード:
19.80 USD
最悪のトレード:
-6.75 USD
総利益:
46.94 USD (45 447 pips)
総損失:
-10.03 USD (14 837 pips)
最大連続の勝ち:
14 (29.16 USD)
最大連続利益:
29.16 USD (14)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
61.63%
最大入金額:
133.70%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
4.65
長いトレード:
20 (40.82%)
短いトレード:
29 (59.18%)
プロフィットファクター:
4.68
期待されたペイオフ:
0.75 USD
平均利益:
1.17 USD
平均損失:
-1.11 USD
最大連続の負け:
1 (-6.75 USD)
最大連続損失:
-6.75 USD (1)
月間成長:
15.06%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.63 USD
最大の:
7.94 USD (26.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.20% (7.94 USD)
エクイティによる:
66.04% (34.90 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD.s 47
BTCUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD.s 38
BTCUSD -1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD.s 2K
BTCUSD 57K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +19.80 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +29.16 USD
最大連続損失: -6.75 USD

