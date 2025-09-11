SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / NDB Vonway
Max Jimmy Pasaribu

NDB Vonway

Max Jimmy Pasaribu
0 comentários
Confiabilidade
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 123%
VonwayGlobal-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
49
Negociações com lucro:
40 (81.63%)
Negociações com perda:
9 (18.37%)
Melhor negociação:
19.80 USD
Pior negociação:
-6.75 USD
Lucro bruto:
46.94 USD (45 447 pips)
Perda bruta:
-10.03 USD (14 837 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (29.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
29.16 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
61.63%
Depósito máximo carregado:
133.70%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
4.65
Negociações longas:
20 (40.82%)
Negociações curtas:
29 (59.18%)
Fator de lucro:
4.68
Valor esperado:
0.75 USD
Lucro médio:
1.17 USD
Perda média:
-1.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-6.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.75 USD (1)
Crescimento mensal:
15.06%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.63 USD
Máximo:
7.94 USD (26.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.20% (7.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
66.04% (34.90 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD.s 47
BTCUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD.s 38
BTCUSD -1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD.s 2K
BTCUSD 57K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19.80 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +29.16 USD
Máxima perda consecutiva: -6.75 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VonwayGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.18 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.27 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 07:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 11:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 08:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 11:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 10:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 05:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 03:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 13:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
NDB Vonway
30 USD por mês
123%
0
0
USD
67
USD
29
0%
49
81%
62%
4.67
0.75
USD
66%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.