Negociações:
49
Negociações com lucro:
40 (81.63%)
Negociações com perda:
9 (18.37%)
Melhor negociação:
19.80 USD
Pior negociação:
-6.75 USD
Lucro bruto:
46.94 USD (45 447 pips)
Perda bruta:
-10.03 USD (14 837 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (29.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
29.16 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
61.63%
Depósito máximo carregado:
133.70%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
4.65
Negociações longas:
20 (40.82%)
Negociações curtas:
29 (59.18%)
Fator de lucro:
4.68
Valor esperado:
0.75 USD
Lucro médio:
1.17 USD
Perda média:
-1.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-6.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.75 USD (1)
Crescimento mensal:
15.06%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.63 USD
Máximo:
7.94 USD (26.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.20% (7.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
66.04% (34.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|47
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD.s
|38
|BTCUSD
|-1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD.s
|2K
|BTCUSD
|57K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +19.80 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +29.16 USD
Máxima perda consecutiva: -6.75 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VonwayGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
