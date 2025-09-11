- Прирост
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
40 (81.63%)
Убыточных трейдов:
9 (18.37%)
Лучший трейд:
19.80 USD
Худший трейд:
-6.75 USD
Общая прибыль:
46.94 USD (45 447 pips)
Общий убыток:
-10.03 USD (14 837 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (29.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.16 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
60.29%
Макс. загрузка депозита:
133.70%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.65
Длинных трейдов:
20 (40.82%)
Коротких трейдов:
29 (59.18%)
Профит фактор:
4.68
Мат. ожидание:
0.75 USD
Средняя прибыль:
1.17 USD
Средний убыток:
-1.11 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.75 USD (1)
Прирост в месяц:
15.06%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.63 USD
Максимальная:
7.94 USD (26.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.20% (7.94 USD)
По эквити:
66.04% (34.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|47
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.s
|38
|BTCUSD
|-1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.s
|2K
|BTCUSD
|57K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VonwayGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
