Max Jimmy Pasaribu

NDB Vonway

Max Jimmy Pasaribu
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 123%
VonwayGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
40 (81.63%)
Убыточных трейдов:
9 (18.37%)
Лучший трейд:
19.80 USD
Худший трейд:
-6.75 USD
Общая прибыль:
46.94 USD (45 447 pips)
Общий убыток:
-10.03 USD (14 837 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (29.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.16 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
60.29%
Макс. загрузка депозита:
133.70%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.65
Длинных трейдов:
20 (40.82%)
Коротких трейдов:
29 (59.18%)
Профит фактор:
4.68
Мат. ожидание:
0.75 USD
Средняя прибыль:
1.17 USD
Средний убыток:
-1.11 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.75 USD (1)
Прирост в месяц:
15.06%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.63 USD
Максимальная:
7.94 USD (26.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.20% (7.94 USD)
По эквити:
66.04% (34.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.s 47
BTCUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.s 38
BTCUSD -1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.s 2K
BTCUSD 57K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.80 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +29.16 USD
Макс. убыток в серии: -6.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VonwayGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.18 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.27 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 07:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 11:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 08:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 11:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 10:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 05:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 03:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 13:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.