Max Jimmy Pasaribu

NDB Vonway

Max Jimmy Pasaribu
0 comentarios
Fiabilidad
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 123%
VonwayGlobal-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
49
Transacciones Rentables:
40 (81.63%)
Transacciones Irrentables:
9 (18.37%)
Mejor transacción:
19.80 USD
Peor transacción:
-6.75 USD
Beneficio Bruto:
46.94 USD (45 447 pips)
Pérdidas Brutas:
-10.03 USD (14 837 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (29.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
29.16 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
61.63%
Carga máxima del depósito:
133.70%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
4.65
Transacciones Largas:
20 (40.82%)
Transacciones Cortas:
29 (59.18%)
Factor de Beneficio:
4.68
Beneficio Esperado:
0.75 USD
Beneficio medio:
1.17 USD
Pérdidas medias:
-1.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-6.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.75 USD (1)
Crecimiento al mes:
15.06%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.63 USD
Máxima:
7.94 USD (26.20%)
Reducción relativa:
De balance:
26.20% (7.94 USD)
De fondos:
66.04% (34.90 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD.s 47
BTCUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD.s 38
BTCUSD -1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD.s 2K
BTCUSD 57K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +19.80 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +29.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.75 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VonwayGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
NDB Vonway
30 USD al mes
123%
0
0
USD
67
USD
29
0%
49
81%
62%
4.67
0.75
USD
66%
1:500
Copiar

