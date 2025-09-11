- 자본
- 축소
트레이드:
53
이익 거래:
44 (83.01%)
손실 거래:
9 (16.98%)
최고의 거래:
19.80 USD
최악의 거래:
-6.75 USD
총 수익:
50.90 USD (45 842 pips)
총 손실:
-10.03 USD (14 837 pips)
연속 최대 이익:
14 (29.16 USD)
연속 최대 이익:
29.16 USD (14)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
60.11%
최대 입금량:
133.70%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
5.15
롱(주식매수):
22 (41.51%)
숏(주식차입매도):
31 (58.49%)
수익 요인:
5.07
기대수익:
0.77 USD
평균 이익:
1.16 USD
평균 손실:
-1.11 USD
연속 최대 손실:
1 (-6.75 USD)
연속 최대 손실:
-6.75 USD (1)
월별 성장률:
21.15%
연간 예측:
256.56%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.63 USD
최대한의:
7.94 USD (26.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.20% (7.94 USD)
자본금별:
66.04% (34.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|51
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD.s
|42
|BTCUSD
|-1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD.s
|2.4K
|BTCUSD
|57K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +19.80 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +29.16 USD
연속 최대 손실: -6.75 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VonwayGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
136%
0
0
USD
USD
71
USD
USD
31
0%
53
83%
60%
5.07
0.77
USD
USD
66%
1:500