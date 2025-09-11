시그널섹션
Max Jimmy Pasaribu

NDB Vonway

Max Jimmy Pasaribu
0 리뷰
안정성
31
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 136%
VonwayGlobal-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
53
이익 거래:
44 (83.01%)
손실 거래:
9 (16.98%)
최고의 거래:
19.80 USD
최악의 거래:
-6.75 USD
총 수익:
50.90 USD (45 842 pips)
총 손실:
-10.03 USD (14 837 pips)
연속 최대 이익:
14 (29.16 USD)
연속 최대 이익:
29.16 USD (14)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
60.11%
최대 입금량:
133.70%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
5.15
롱(주식매수):
22 (41.51%)
숏(주식차입매도):
31 (58.49%)
수익 요인:
5.07
기대수익:
0.77 USD
평균 이익:
1.16 USD
평균 손실:
-1.11 USD
연속 최대 손실:
1 (-6.75 USD)
연속 최대 손실:
-6.75 USD (1)
월별 성장률:
21.15%
연간 예측:
256.56%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.63 USD
최대한의:
7.94 USD (26.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.20% (7.94 USD)
자본금별:
66.04% (34.90 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD.s 51
BTCUSD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD.s 42
BTCUSD -1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD.s 2.4K
BTCUSD 57K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +19.80 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +29.16 USD
연속 최대 손실: -6.75 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VonwayGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.31 10:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.27 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 07:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 11:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 08:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 11:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 10:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 05:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
NDB Vonway
월별 30 USD
136%
0
0
USD
71
USD
31
0%
53
83%
60%
5.07
0.77
USD
66%
1:500
