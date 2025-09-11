SegnaliSezioni
Max Jimmy Pasaribu

NDB Vonway

Max Jimmy Pasaribu
0 recensioni
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
VonwayGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
16 (72.72%)
Loss Trade:
6 (27.27%)
Best Trade:
1.05 USD
Worst Trade:
-6.75 USD
Profitto lordo:
7.21 USD (43 332 pips)
Perdita lorda:
-9.28 USD (14 824 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (4.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.80 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
64.59%
Massimo carico di deposito:
109.45%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.26
Long Trade:
7 (31.82%)
Short Trade:
15 (68.18%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.09 USD
Profitto medio:
0.45 USD
Perdita media:
-1.55 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.75 USD (1)
Crescita mensile:
13.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.63 USD
Massimale:
7.94 USD (26.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.20% (7.94 USD)
Per equità:
64.18% (18.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.s 20
BTCUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.s -1
BTCUSD -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.s -64
BTCUSD 57K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.05 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.80 USD
Massima perdita consecutiva: -6.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VonwayGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.19 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 12:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 22:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 03:55
Share of trading days is too low
2025.09.11 13:55
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 15% of days out of the 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 13:55
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.11 13:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NDB Vonway
30USD al mese
-7%
0
0
USD
28
USD
16
0%
22
72%
65%
0.77
-0.09
USD
64%
1:500
