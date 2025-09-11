SignaleKategorien
Max Jimmy Pasaribu

NDB Vonway

Max Jimmy Pasaribu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
29 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 123%
VonwayGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
49
Gewinntrades:
40 (81.63%)
Verlusttrades:
9 (18.37%)
Bester Trade:
19.80 USD
Schlechtester Trade:
-6.75 USD
Bruttoprofit:
46.94 USD (45 447 pips)
Bruttoverlust:
-10.03 USD (14 837 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (29.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
29.16 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
61.63%
Max deposit load:
133.70%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
4.65
Long-Positionen:
20 (40.82%)
Short-Positionen:
29 (59.18%)
Profit-Faktor:
4.68
Mathematische Gewinnerwartung:
0.75 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-6.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6.75 USD (1)
Wachstum pro Monat :
15.06%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.63 USD
Maximaler:
7.94 USD (26.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.20% (7.94 USD)
Kapital:
66.04% (34.90 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD.s 47
BTCUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD.s 38
BTCUSD -1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD.s 2K
BTCUSD 57K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19.80 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +29.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.75 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VonwayGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.28 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.27 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 07:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 11:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 08:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 11:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 10:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 05:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 03:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
