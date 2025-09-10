SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GoldFXEzWin
Hang Lou

GoldFXEzWin

Hang Lou
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
Ava-Real 5
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
15 (68.18%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (31.82%)
En iyi işlem:
146.31 USD
En kötü işlem:
-104.35 USD
Brüt kâr:
942.09 USD (18 687 pips)
Brüt zarar:
-637.33 USD (8 564 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (151.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
582.06 USD (5)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
79.77%
Maks. mevduat yükü:
17.76%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.18
Alış işlemleri:
15 (68.18%)
Satış işlemleri:
7 (31.82%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
13.85 USD
Ortalama kâr:
62.81 USD
Ortalama zarar:
-91.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-257.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-257.59 USD (3)
Aylık büyüme:
15.79%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.50 USD
Maksimum:
257.59 USD (10.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.34% (257.59 USD)
Varlığa göre:
5.93% (112.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 4
EURUSD 3
AUDCAD 2
AUDCHF 2
CHINA_A50 2
GBPUSD 2
HK_50 2
EURNZD 1
NZDJPY 1
NZDCAD 1
CrudeOIL 1
SILVER 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 38
EURUSD -60
AUDCAD 1
AUDCHF 2
CHINA_A50 42
GBPUSD 241
HK_50 17
EURNZD 1
NZDJPY 1
NZDCAD 1
CrudeOIL -98
SILVER 119
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 7.6K
EURUSD -76
AUDCAD 98
AUDCHF 88
CHINA_A50 500
GBPUSD 979
HK_50 295
EURNZD 49
NZDJPY 50
NZDCAD 49
CrudeOIL -75
SILVER 603
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +146.31 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +151.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -257.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
0.00 × 13
ICMarkets-Live15
0.00 × 4
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 18
ACYFX-Live
0.00 × 6
AnzoCapital-Live
0.00 × 8
Exness-Real9
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
Tickmill-Live02
0.00 × 10
Tickmill-Live04
0.00 × 11
ICMarkets-Live09
0.01 × 117
ICMarkets-Live17
0.03 × 39
ICMarkets-Live06
0.08 × 179
ICMarkets-Live04
0.23 × 53
Exness-Real7
0.33 × 12
ICMarkets-Live08
0.33 × 30
Ava-Real 5
0.68 × 157
XMGlobal-Real 6
1.94 × 63
ZealCapitalMarketSC-Live
2.50 × 4
Eightcap-Real
2.74 × 167
TradeMaxGlobal-Live2
3.27 × 216
Trading.com-Real 20
3.56 × 16
USGFX-Live2
6.70 × 191
NineDream-Live
7.14 × 7
一件事做到极致就是艺术
İnceleme yok
2025.09.11 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 11:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.10 11:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 11:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
