Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN 0.00 × 13 ICMarkets-Live15 0.00 × 4 Alpari-Standard3 0.00 × 2 ICMarkets-Live07 0.00 × 18 ACYFX-Live 0.00 × 6 AnzoCapital-Live 0.00 × 8 Exness-Real9 0.00 × 2 EightcapLtd-Real-4 0.00 × 9 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 3 Tickmill-Live02 0.00 × 10 Tickmill-Live04 0.00 × 11 ICMarkets-Live09 0.01 × 117 ICMarkets-Live17 0.03 × 39 ICMarkets-Live06 0.08 × 179 ICMarkets-Live04 0.23 × 53 Exness-Real7 0.33 × 12 ICMarkets-Live08 0.33 × 30 Ava-Real 5 0.68 × 157 XMGlobal-Real 6 1.94 × 63 ZealCapitalMarketSC-Live 2.50 × 4 Eightcap-Real 2.74 × 167 TradeMaxGlobal-Live2 3.27 × 216 Trading.com-Real 20 3.56 × 16 USGFX-Live2 6.70 × 191 NineDream-Live 7.14 × 7 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya