- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
15 (68.18%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (31.82%)
En iyi işlem:
146.31 USD
En kötü işlem:
-104.35 USD
Brüt kâr:
942.09 USD (18 687 pips)
Brüt zarar:
-637.33 USD (8 564 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (151.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
582.06 USD (5)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
79.77%
Maks. mevduat yükü:
17.76%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.18
Alış işlemleri:
15 (68.18%)
Satış işlemleri:
7 (31.82%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
13.85 USD
Ortalama kâr:
62.81 USD
Ortalama zarar:
-91.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-257.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-257.59 USD (3)
Aylık büyüme:
15.79%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.50 USD
Maksimum:
257.59 USD (10.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.34% (257.59 USD)
Varlığa göre:
5.93% (112.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|4
|EURUSD
|3
|AUDCAD
|2
|AUDCHF
|2
|CHINA_A50
|2
|GBPUSD
|2
|HK_50
|2
|EURNZD
|1
|NZDJPY
|1
|NZDCAD
|1
|CrudeOIL
|1
|SILVER
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|38
|EURUSD
|-60
|AUDCAD
|1
|AUDCHF
|2
|CHINA_A50
|42
|GBPUSD
|241
|HK_50
|17
|EURNZD
|1
|NZDJPY
|1
|NZDCAD
|1
|CrudeOIL
|-98
|SILVER
|119
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|7.6K
|EURUSD
|-76
|AUDCAD
|98
|AUDCHF
|88
|CHINA_A50
|500
|GBPUSD
|979
|HK_50
|295
|EURNZD
|49
|NZDJPY
|50
|NZDCAD
|49
|CrudeOIL
|-75
|SILVER
|603
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +146.31 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +151.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -257.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 4
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 18
|
ACYFX-Live
|0.00 × 6
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 8
|
Exness-Real9
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live09
|0.01 × 117
|
ICMarkets-Live17
|0.03 × 39
|
ICMarkets-Live06
|0.08 × 179
|
ICMarkets-Live04
|0.23 × 53
|
Exness-Real7
|0.33 × 12
|
ICMarkets-Live08
|0.33 × 30
|
Ava-Real 5
|0.68 × 157
|
XMGlobal-Real 6
|1.94 × 63
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|2.50 × 4
|
Eightcap-Real
|2.74 × 167
|
TradeMaxGlobal-Live2
|3.27 × 216
|
Trading.com-Real 20
|3.56 × 16
|
USGFX-Live2
|6.70 × 191
|
NineDream-Live
|7.14 × 7
一件事做到极致就是艺术
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
3
68%
22
68%
80%
1.47
13.85
USD
USD
10%
1:400