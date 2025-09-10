信号部分
信号 / MetaTrader 4 / GoldFXEzWin
Hang Lou

GoldFXEzWin

Hang Lou
0条评论
15
0 / 0 USD
每月复制 33 USD per 
增长自 2025 -26%
Ava-Real 5
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
116
盈利交易:
61 (52.58%)
亏损交易:
55 (47.41%)
最好交易:
579.06 USD
最差交易:
-240.80 USD
毛利:
5 528.42 USD (84 981 pips)
毛利亏损:
-6 194.47 USD (79 875 pips)
最大连续赢利:
12 (4.84 USD)
最大连续盈利:
1 025.60 USD (6)
夏普比率:
0.00
交易活动:
80.50%
最大入金加载:
107.87%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.30
长期交易:
71 (61.21%)
短期交易:
45 (38.79%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-5.74 USD
平均利润:
90.63 USD
平均损失:
-112.63 USD
最大连续失误:
6 (-379.70 USD)
最大连续亏损:
-706.82 USD (5)
每月增长:
1.96%
年度预测:
23.83%
算法交易:
69%
结余跌幅:
绝对:
1 230.75 USD
最大值:
2 201.19 USD (75.90%)
相对跌幅:
结余:
76.47% (2 201.19 USD)
净值:
34.96% (241.45 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 28
EURUSD 26
CrudeOIL 12
HK_50 10
CHINA_A50 9
AUDCAD 4
AUDCHF 4
EUROPE_50 4
EURNZD 3
USDCHF 3
AUDNZD 3
NZDCAD 2
GBPUSD 2
SILVER 2
GERMANY_40 2
NZDJPY 1
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD 630
EURUSD 126
CrudeOIL -670
HK_50 -205
CHINA_A50 -304
AUDCAD 2
AUDCHF 1
EUROPE_50 -293
EURNZD 1
USDCHF 2
AUDNZD 1
NZDCAD 0
GBPUSD 241
SILVER 119
GERMANY_40 -167
NZDJPY 1
USDJPY -151
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD 14K
EURUSD -953
CrudeOIL -56
HK_50 412
CHINA_A50 -5.5K
AUDCAD 197
AUDCHF 45
EUROPE_50 -143
EURNZD 148
USDCHF 161
AUDNZD 147
NZDCAD -2
GBPUSD 979
SILVER 603
GERMANY_40 -4.1K
NZDJPY 50
USDJPY -617
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +579.06 USD
最差交易: -241 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +4.84 USD
最大连续亏损: -379.70 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Ava-Real 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ACYFX-Live
0.00 × 7
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 27
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 18
Tickmill-Live02
0.00 × 15
AnzoCapital-Live
0.00 × 10
Exness-Real9
0.00 × 8
ICMarkets-Live15
0.00 × 5
ICMarkets-Live07
0.00 × 18
ICMarkets-Live09
0.01 × 117
ICMarkets-Live17
0.02 × 50
RoboForex-ECN
0.07 × 14
ICMarkets-Live06
0.08 × 198
ICMarkets-Live04
0.16 × 77
Exness-Real7
0.19 × 21
ICMarkets-Live08
0.31 × 32
Ava-Real 5
0.58 × 206
Alpari-Standard3
1.00 × 4
XMGlobal-Real 6
1.80 × 70
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 5
ZealCapitalMarketSC-Live
2.50 × 4
Eightcap-Real
2.69 × 177
TradeMaxGlobal-Live2
3.10 × 238
Trading.com-Real 20
3.56 × 16
NineDream-Live
5.91 × 11
1 更多...
一件事做到极致就是艺术
没有评论
2025.11.19 01:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 18:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 15:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.06 00:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 12:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 11:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 12:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 01:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 01:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 08:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 11:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.10 11:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 11:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
