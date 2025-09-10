SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / GoldFXEzWin
Hang Lou

GoldFXEzWin

Hang Lou
0 comentarios
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 33 USD al mes
incremento desde 2025 -20%
Ava-Real 5
1:400
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
117
Transacciones Rentables:
62 (52.99%)
Transacciones Irrentables:
55 (47.01%)
Mejor transacción:
579.06 USD
Peor transacción:
-240.80 USD
Beneficio Bruto:
5 715.29 USD (91 481 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 194.47 USD (79 875 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (4.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 025.60 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
81.50%
Carga máxima del depósito:
107.87%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.22
Transacciones Largas:
72 (61.54%)
Transacciones Cortas:
45 (38.46%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-4.10 USD
Beneficio medio:
92.18 USD
Pérdidas medias:
-112.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-379.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-706.82 USD (5)
Crecimiento al mes:
49.28%
Pronóstico anual:
597.92%
Trading algorítmico:
70%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 230.75 USD
Máxima:
2 201.19 USD (75.90%)
Reducción relativa:
De balance:
76.47% (2 201.19 USD)
De fondos:
34.96% (241.45 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 29
EURUSD 26
CrudeOIL 12
HK_50 10
CHINA_A50 9
AUDCAD 4
AUDCHF 4
EUROPE_50 4
EURNZD 3
USDCHF 3
AUDNZD 3
NZDCAD 2
GBPUSD 2
SILVER 2
GERMANY_40 2
NZDJPY 1
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 816
EURUSD 126
CrudeOIL -670
HK_50 -205
CHINA_A50 -304
AUDCAD 2
AUDCHF 1
EUROPE_50 -293
EURNZD 1
USDCHF 2
AUDNZD 1
NZDCAD 0
GBPUSD 241
SILVER 119
GERMANY_40 -167
NZDJPY 1
USDJPY -151
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 20K
EURUSD -953
CrudeOIL -56
HK_50 412
CHINA_A50 -5.5K
AUDCAD 197
AUDCHF 45
EUROPE_50 -143
EURNZD 148
USDCHF 161
AUDNZD 147
NZDCAD -2
GBPUSD 979
SILVER 603
GERMANY_40 -4.1K
NZDJPY 50
USDJPY -617
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +579.06 USD
Peor transacción: -241 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +4.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -379.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Ava-Real 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ACYFX-Live
0.00 × 7
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 27
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 18
Tickmill-Live02
0.00 × 15
AnzoCapital-Live
0.00 × 10
Exness-Real9
0.00 × 8
ICMarkets-Live15
0.00 × 5
ICMarkets-Live07
0.00 × 18
ICMarkets-Live09
0.01 × 117
ICMarkets-Live17
0.02 × 50
RoboForex-ECN
0.07 × 14
ICMarkets-Live06
0.08 × 198
ICMarkets-Live04
0.16 × 77
Exness-Real7
0.19 × 21
ICMarkets-Live08
0.31 × 32
Ava-Real 5
0.58 × 206
Alpari-Standard3
1.00 × 4
XMGlobal-Real 6
1.80 × 70
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 5
ZealCapitalMarketSC-Live
2.50 × 4
Eightcap-Real
2.69 × 177
TradeMaxGlobal-Live2
3.10 × 238
Trading.com-Real 20
3.56 × 16
NineDream-Live
5.91 × 11
otros 1...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
一件事做到极致就是艺术
No hay comentarios
2025.11.19 01:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 18:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 15:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.06 00:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 12:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 11:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 12:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 01:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 01:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 08:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 11:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.10 11:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 11:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GoldFXEzWin
33 USD al mes
-20%
0
0
USD
2.4K
USD
16
70%
117
52%
82%
0.92
-4.10
USD
76%
1:400
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.