シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GoldFXEzWin
Hang Lou

GoldFXEzWin

Hang Lou
レビュー0件
16週間
0 / 0 USD
月額  33  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -20%
Ava-Real 5
1:400
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
117
利益トレード:
62 (52.99%)
損失トレード:
55 (47.01%)
ベストトレード:
579.06 USD
最悪のトレード:
-240.80 USD
総利益:
5 715.29 USD (91 481 pips)
総損失:
-6 194.47 USD (79 875 pips)
最大連続の勝ち:
12 (4.84 USD)
最大連続利益:
1 025.60 USD (6)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
81.50%
最大入金額:
107.87%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.22
長いトレード:
72 (61.54%)
短いトレード:
45 (38.46%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-4.10 USD
平均利益:
92.18 USD
平均損失:
-112.63 USD
最大連続の負け:
6 (-379.70 USD)
最大連続損失:
-706.82 USD (5)
月間成長:
49.28%
年間予想:
597.92%
アルゴリズム取引:
70%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 230.75 USD
最大の:
2 201.19 USD (75.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
76.47% (2 201.19 USD)
エクイティによる:
34.96% (241.45 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD 29
EURUSD 26
CrudeOIL 12
HK_50 10
CHINA_A50 9
AUDCAD 4
AUDCHF 4
EUROPE_50 4
EURNZD 3
USDCHF 3
AUDNZD 3
NZDCAD 2
GBPUSD 2
SILVER 2
GERMANY_40 2
NZDJPY 1
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD 816
EURUSD 126
CrudeOIL -670
HK_50 -205
CHINA_A50 -304
AUDCAD 2
AUDCHF 1
EUROPE_50 -293
EURNZD 1
USDCHF 2
AUDNZD 1
NZDCAD 0
GBPUSD 241
SILVER 119
GERMANY_40 -167
NZDJPY 1
USDJPY -151
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD 20K
EURUSD -953
CrudeOIL -56
HK_50 412
CHINA_A50 -5.5K
AUDCAD 197
AUDCHF 45
EUROPE_50 -143
EURNZD 148
USDCHF 161
AUDNZD 147
NZDCAD -2
GBPUSD 979
SILVER 603
GERMANY_40 -4.1K
NZDJPY 50
USDJPY -617
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +579.06 USD
最悪のトレード: -241 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +4.84 USD
最大連続損失: -379.70 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ACYFX-Live
0.00 × 7
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 27
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 18
Tickmill-Live02
0.00 × 15
AnzoCapital-Live
0.00 × 10
Exness-Real9
0.00 × 8
ICMarkets-Live15
0.00 × 5
ICMarkets-Live07
0.00 × 18
ICMarkets-Live09
0.01 × 117
ICMarkets-Live17
0.02 × 50
RoboForex-ECN
0.07 × 14
ICMarkets-Live06
0.08 × 198
ICMarkets-Live04
0.16 × 77
Exness-Real7
0.19 × 21
ICMarkets-Live08
0.31 × 32
Ava-Real 5
0.58 × 206
Alpari-Standard3
1.00 × 4
XMGlobal-Real 6
1.80 × 70
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 5
ZealCapitalMarketSC-Live
2.50 × 4
Eightcap-Real
2.69 × 177
TradeMaxGlobal-Live2
3.10 × 238
Trading.com-Real 20
3.56 × 16
NineDream-Live
5.91 × 11
1 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
一件事做到极致就是艺术
レビューなし
2025.11.19 01:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 18:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 15:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.06 00:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 12:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 11:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 12:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 01:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 01:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 08:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 11:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.10 11:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 11:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
GoldFXEzWin
33 USD/月
-20%
0
0
USD
2.4K
USD
16
70%
117
52%
82%
0.92
-4.10
USD
76%
1:400
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください