- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
117
Negociações com lucro:
62 (52.99%)
Negociações com perda:
55 (47.01%)
Melhor negociação:
579.06 USD
Pior negociação:
-240.80 USD
Lucro bruto:
5 715.29 USD (91 481 pips)
Perda bruta:
-6 194.47 USD (79 875 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (4.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 025.60 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
81.50%
Depósito máximo carregado:
107.87%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.22
Negociações longas:
72 (61.54%)
Negociações curtas:
45 (38.46%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-4.10 USD
Lucro médio:
92.18 USD
Perda média:
-112.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-379.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-706.82 USD (5)
Crescimento mensal:
49.28%
Previsão anual:
597.92%
Algotrading:
70%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 230.75 USD
Máximo:
2 201.19 USD (75.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
76.47% (2 201.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.96% (241.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|29
|EURUSD
|26
|CrudeOIL
|12
|HK_50
|10
|CHINA_A50
|9
|AUDCAD
|4
|AUDCHF
|4
|EUROPE_50
|4
|EURNZD
|3
|USDCHF
|3
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|2
|GBPUSD
|2
|SILVER
|2
|GERMANY_40
|2
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|816
|EURUSD
|126
|CrudeOIL
|-670
|HK_50
|-205
|CHINA_A50
|-304
|AUDCAD
|2
|AUDCHF
|1
|EUROPE_50
|-293
|EURNZD
|1
|USDCHF
|2
|AUDNZD
|1
|NZDCAD
|0
|GBPUSD
|241
|SILVER
|119
|GERMANY_40
|-167
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|-151
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|20K
|EURUSD
|-953
|CrudeOIL
|-56
|HK_50
|412
|CHINA_A50
|-5.5K
|AUDCAD
|197
|AUDCHF
|45
|EUROPE_50
|-143
|EURNZD
|148
|USDCHF
|161
|AUDNZD
|147
|NZDCAD
|-2
|GBPUSD
|979
|SILVER
|603
|GERMANY_40
|-4.1K
|NZDJPY
|50
|USDJPY
|-617
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +579.06 USD
Pior negociação: -241 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +4.84 USD
Máxima perda consecutiva: -379.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ACYFX-Live
|0.00 × 7
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 27
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 18
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 15
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 10
|
Exness-Real9
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live09
|0.01 × 117
|
ICMarkets-Live17
|0.02 × 50
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 14
|
ICMarkets-Live06
|0.08 × 198
|
ICMarkets-Live04
|0.16 × 77
|
Exness-Real7
|0.19 × 21
|
ICMarkets-Live08
|0.31 × 32
|
Ava-Real 5
|0.58 × 206
|
Alpari-Standard3
|1.00 × 4
|
XMGlobal-Real 6
|1.80 × 70
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 5
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|2.50 × 4
|
Eightcap-Real
|2.69 × 177
|
TradeMaxGlobal-Live2
|3.10 × 238
|
Trading.com-Real 20
|3.56 × 16
|
NineDream-Live
|5.91 × 11
1 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
一件事做到极致就是艺术
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
33 USD por mês
-20%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
16
70%
117
52%
82%
0.92
-4.10
USD
USD
76%
1:400