Hang Lou

GoldFXEzWin

Hang Lou
0 Bewertungen
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 33 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -25%
Ava-Real 5
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
118
Gewinntrades:
62 (52.54%)
Verlusttrades:
56 (47.46%)
Bester Trade:
579.06 USD
Schlechtester Trade:
-240.80 USD
Bruttoprofit:
5 715.29 USD (91 481 pips)
Bruttoverlust:
-6 346.27 USD (80 126 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (4.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 025.60 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
81.50%
Max deposit load:
107.87%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.29
Long-Positionen:
73 (61.86%)
Short-Positionen:
45 (38.14%)
Profit-Faktor:
0.90
Mathematische Gewinnerwartung:
-5.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
92.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-113.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-379.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-706.82 USD (5)
Wachstum pro Monat :
33.41%
Jahresprognose:
405.35%
Algo-Trading:
69%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 230.75 USD
Maximaler:
2 201.19 USD (75.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
76.47% (2 201.19 USD)
Kapital:
34.96% (241.45 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 29
EURUSD 27
CrudeOIL 12
HK_50 10
CHINA_A50 9
AUDCAD 4
AUDCHF 4
EUROPE_50 4
EURNZD 3
USDCHF 3
AUDNZD 3
NZDCAD 2
GBPUSD 2
SILVER 2
GERMANY_40 2
NZDJPY 1
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 816
EURUSD -26
CrudeOIL -670
HK_50 -205
CHINA_A50 -304
AUDCAD 2
AUDCHF 1
EUROPE_50 -293
EURNZD 1
USDCHF 2
AUDNZD 1
NZDCAD 0
GBPUSD 241
SILVER 119
GERMANY_40 -167
NZDJPY 1
USDJPY -151
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 20K
EURUSD -1.2K
CrudeOIL -56
HK_50 412
CHINA_A50 -5.5K
AUDCAD 197
AUDCHF 45
EUROPE_50 -143
EURNZD 148
USDCHF 161
AUDNZD 147
NZDCAD -2
GBPUSD 979
SILVER 603
GERMANY_40 -4.1K
NZDJPY 50
USDJPY -617
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +579.06 USD
Schlechtester Trade: -241 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -379.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ACYFX-Live
0.00 × 7
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 27
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 18
Tickmill-Live02
0.00 × 15
AnzoCapital-Live
0.00 × 10
Exness-Real9
0.00 × 8
ICMarkets-Live15
0.00 × 5
ICMarkets-Live07
0.00 × 18
ICMarkets-Live09
0.01 × 117
ICMarkets-Live17
0.02 × 50
RoboForex-ECN
0.07 × 14
ICMarkets-Live06
0.08 × 198
ICMarkets-Live04
0.16 × 77
Exness-Real7
0.19 × 21
ICMarkets-Live08
0.31 × 32
Ava-Real 5
0.58 × 206
Alpari-Standard3
1.00 × 4
XMGlobal-Real 6
1.80 × 70
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 5
ZealCapitalMarketSC-Live
2.50 × 4
Eightcap-Real
2.69 × 177
TradeMaxGlobal-Live2
3.10 × 238
Trading.com-Real 20
3.56 × 16
NineDream-Live
5.91 × 11
noch 1 ...
一件事做到极致就是艺术
Keine Bewertungen
2025.11.19 01:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 18:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 15:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.06 00:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 12:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 11:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 12:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 01:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 01:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 08:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 11:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.10 11:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 11:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.