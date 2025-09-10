시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / GoldFXEzWin
Hang Lou

GoldFXEzWin

Hang Lou
0 리뷰
안정성
19
0 / 0 USD
월별 33 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 1%
Ava-Real 5
1:400
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
142
이익 거래:
77 (54.22%)
손실 거래:
65 (45.77%)
최고의 거래:
579.06 USD
최악의 거래:
-240.80 USD
총 수익:
7 627.11 USD (103 462 pips)
총 손실:
-7 461.25 USD (93 851 pips)
연속 최대 이익:
12 (4.84 USD)
연속 최대 이익:
1 025.60 USD (6)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
80.92%
최대 입금량:
107.87%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.08
롱(주식매수):
97 (68.31%)
숏(주식차입매도):
45 (31.69%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
1.17 USD
평균 이익:
99.05 USD
평균 손실:
-114.79 USD
연속 최대 손실:
6 (-379.70 USD)
연속 최대 손실:
-706.82 USD (5)
월별 성장률:
13.53%
연간 예측:
164.22%
Algo 트레이딩:
70%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 230.75 USD
최대한의:
2 201.19 USD (75.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
76.47% (2 201.19 USD)
자본금별:
34.96% (241.45 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD 30
EURUSD 27
HK_50 16
CHINA_A50 13
CrudeOIL 12
EUROPE_50 11
GERMANY_40 8
AUDCAD 4
AUDCHF 4
EURNZD 3
USDCHF 3
AUDNZD 3
NZDCAD 2
GBPUSD 2
SILVER 2
NZDJPY 1
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD 656
EURUSD -26
HK_50 -167
CHINA_A50 -542
CrudeOIL -670
EUROPE_50 276
GERMANY_40 422
AUDCAD 2
AUDCHF 1
EURNZD 1
USDCHF 2
AUDNZD 1
NZDCAD 0
GBPUSD 241
SILVER 119
NZDJPY 1
USDJPY -151
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD 15K
EURUSD -1.2K
HK_50 1.1K
CHINA_A50 -11K
CrudeOIL -56
EUROPE_50 118
GERMANY_40 3.6K
AUDCAD 197
AUDCHF 45
EURNZD 148
USDCHF 161
AUDNZD 147
NZDCAD -2
GBPUSD 979
SILVER 603
NZDJPY 50
USDJPY -617
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +579.06 USD
최악의 거래: -241 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +4.84 USD
연속 최대 손실: -379.70 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Ava-Real 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ACYFX-Live
0.00 × 7
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 27
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 18
Tickmill-Live02
0.00 × 15
AnzoCapital-Live
0.00 × 10
Exness-Real9
0.00 × 8
ICMarkets-Live15
0.00 × 5
ICMarkets-Live07
0.00 × 18
ICMarkets-Live09
0.01 × 117
ICMarkets-Live17
0.02 × 50
RoboForex-ECN
0.07 × 14
ICMarkets-Live06
0.08 × 198
ICMarkets-Live04
0.16 × 77
Exness-Real7
0.19 × 21
ICMarkets-Live08
0.31 × 32
Ava-Real 5
0.58 × 206
Alpari-Standard3
1.00 × 4
XMGlobal-Real 6
1.80 × 70
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 5
ZealCapitalMarketSC-Live
2.50 × 4
Eightcap-Real
2.69 × 177
TradeMaxGlobal-Live2
3.10 × 238
Trading.com-Real 20
3.56 × 16
NineDream-Live
5.91 × 11
1 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
一件事做到极致就是艺术
리뷰 없음
2026.01.16 09:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 04:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.84% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 09:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 01:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 18:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 15:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.06 00:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 12:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 11:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 12:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 01:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 01:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 08:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 11:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.10 11:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
GoldFXEzWin
월별 33 USD
1%
0
0
USD
3.1K
USD
19
70%
142
54%
81%
1.02
1.17
USD
76%
1:400
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.