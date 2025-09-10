- 자본
- 축소
트레이드:
142
이익 거래:
77 (54.22%)
손실 거래:
65 (45.77%)
최고의 거래:
579.06 USD
최악의 거래:
-240.80 USD
총 수익:
7 627.11 USD (103 462 pips)
총 손실:
-7 461.25 USD (93 851 pips)
연속 최대 이익:
12 (4.84 USD)
연속 최대 이익:
1 025.60 USD (6)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
80.92%
최대 입금량:
107.87%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.08
롱(주식매수):
97 (68.31%)
숏(주식차입매도):
45 (31.69%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
1.17 USD
평균 이익:
99.05 USD
평균 손실:
-114.79 USD
연속 최대 손실:
6 (-379.70 USD)
연속 최대 손실:
-706.82 USD (5)
월별 성장률:
13.53%
연간 예측:
164.22%
Algo 트레이딩:
70%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 230.75 USD
최대한의:
2 201.19 USD (75.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
76.47% (2 201.19 USD)
자본금별:
34.96% (241.45 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|30
|EURUSD
|27
|HK_50
|16
|CHINA_A50
|13
|CrudeOIL
|12
|EUROPE_50
|11
|GERMANY_40
|8
|AUDCAD
|4
|AUDCHF
|4
|EURNZD
|3
|USDCHF
|3
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|2
|GBPUSD
|2
|SILVER
|2
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|656
|EURUSD
|-26
|HK_50
|-167
|CHINA_A50
|-542
|CrudeOIL
|-670
|EUROPE_50
|276
|GERMANY_40
|422
|AUDCAD
|2
|AUDCHF
|1
|EURNZD
|1
|USDCHF
|2
|AUDNZD
|1
|NZDCAD
|0
|GBPUSD
|241
|SILVER
|119
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|-151
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|15K
|EURUSD
|-1.2K
|HK_50
|1.1K
|CHINA_A50
|-11K
|CrudeOIL
|-56
|EUROPE_50
|118
|GERMANY_40
|3.6K
|AUDCAD
|197
|AUDCHF
|45
|EURNZD
|148
|USDCHF
|161
|AUDNZD
|147
|NZDCAD
|-2
|GBPUSD
|979
|SILVER
|603
|NZDJPY
|50
|USDJPY
|-617
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +579.06 USD
최악의 거래: -241 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +4.84 USD
연속 최대 손실: -379.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Ava-Real 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ACYFX-Live
|0.00 × 7
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 27
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 18
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 15
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 10
|
Exness-Real9
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live09
|0.01 × 117
|
ICMarkets-Live17
|0.02 × 50
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 14
|
ICMarkets-Live06
|0.08 × 198
|
ICMarkets-Live04
|0.16 × 77
|
Exness-Real7
|0.19 × 21
|
ICMarkets-Live08
|0.31 × 32
|
Ava-Real 5
|0.58 × 206
|
Alpari-Standard3
|1.00 × 4
|
XMGlobal-Real 6
|1.80 × 70
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 5
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|2.50 × 4
|
Eightcap-Real
|2.69 × 177
|
TradeMaxGlobal-Live2
|3.10 × 238
|
Trading.com-Real 20
|3.56 × 16
|
NineDream-Live
|5.91 × 11
