- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
15 (68.18%)
Loss Trade:
7 (31.82%)
Best Trade:
146.31 USD
Worst Trade:
-104.35 USD
Profitto lordo:
942.09 USD (18 687 pips)
Perdita lorda:
-637.33 USD (8 564 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (151.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
582.06 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
79.77%
Massimo carico di deposito:
17.76%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.18
Long Trade:
15 (68.18%)
Short Trade:
7 (31.82%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
13.85 USD
Profitto medio:
62.81 USD
Perdita media:
-91.05 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-257.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-257.59 USD (3)
Crescita mensile:
15.79%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.50 USD
Massimale:
257.59 USD (10.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.34% (257.59 USD)
Per equità:
5.93% (112.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|4
|EURUSD
|3
|AUDCAD
|2
|AUDCHF
|2
|CHINA_A50
|2
|GBPUSD
|2
|HK_50
|2
|EURNZD
|1
|NZDJPY
|1
|NZDCAD
|1
|CrudeOIL
|1
|SILVER
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|38
|EURUSD
|-60
|AUDCAD
|1
|AUDCHF
|2
|CHINA_A50
|42
|GBPUSD
|241
|HK_50
|17
|EURNZD
|1
|NZDJPY
|1
|NZDCAD
|1
|CrudeOIL
|-98
|SILVER
|119
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|7.6K
|EURUSD
|-76
|AUDCAD
|98
|AUDCHF
|88
|CHINA_A50
|500
|GBPUSD
|979
|HK_50
|295
|EURNZD
|49
|NZDJPY
|50
|NZDCAD
|49
|CrudeOIL
|-75
|SILVER
|603
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +146.31 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +151.36 USD
Massima perdita consecutiva: -257.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 4
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 18
|
ACYFX-Live
|0.00 × 6
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 8
|
Exness-Real9
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live09
|0.01 × 117
|
ICMarkets-Live17
|0.03 × 39
|
ICMarkets-Live06
|0.08 × 179
|
ICMarkets-Live04
|0.23 × 53
|
Exness-Real7
|0.33 × 12
|
ICMarkets-Live08
|0.33 × 30
|
Ava-Real 5
|0.68 × 157
|
XMGlobal-Real 6
|1.94 × 63
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|2.50 × 4
|
Eightcap-Real
|2.74 × 167
|
TradeMaxGlobal-Live2
|3.27 × 216
|
Trading.com-Real 20
|3.56 × 16
|
USGFX-Live2
|6.70 × 191
|
NineDream-Live
|7.14 × 7
一件事做到极致就是艺术
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
16%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
3
68%
22
68%
80%
1.47
13.85
USD
USD
10%
1:400