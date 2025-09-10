SegnaliSezioni
Hang Lou

GoldFXEzWin

Hang Lou
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 16%
Ava-Real 5
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
15 (68.18%)
Loss Trade:
7 (31.82%)
Best Trade:
146.31 USD
Worst Trade:
-104.35 USD
Profitto lordo:
942.09 USD (18 687 pips)
Perdita lorda:
-637.33 USD (8 564 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (151.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
582.06 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
79.77%
Massimo carico di deposito:
17.76%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.18
Long Trade:
15 (68.18%)
Short Trade:
7 (31.82%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
13.85 USD
Profitto medio:
62.81 USD
Perdita media:
-91.05 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-257.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-257.59 USD (3)
Crescita mensile:
15.79%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.50 USD
Massimale:
257.59 USD (10.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.34% (257.59 USD)
Per equità:
5.93% (112.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 4
EURUSD 3
AUDCAD 2
AUDCHF 2
CHINA_A50 2
GBPUSD 2
HK_50 2
EURNZD 1
NZDJPY 1
NZDCAD 1
CrudeOIL 1
SILVER 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 38
EURUSD -60
AUDCAD 1
AUDCHF 2
CHINA_A50 42
GBPUSD 241
HK_50 17
EURNZD 1
NZDJPY 1
NZDCAD 1
CrudeOIL -98
SILVER 119
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 7.6K
EURUSD -76
AUDCAD 98
AUDCHF 88
CHINA_A50 500
GBPUSD 979
HK_50 295
EURNZD 49
NZDJPY 50
NZDCAD 49
CrudeOIL -75
SILVER 603
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +146.31 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +151.36 USD
Massima perdita consecutiva: -257.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 13
ICMarkets-Live15
0.00 × 4
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 18
ACYFX-Live
0.00 × 6
AnzoCapital-Live
0.00 × 8
Exness-Real9
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
Tickmill-Live02
0.00 × 10
Tickmill-Live04
0.00 × 11
ICMarkets-Live09
0.01 × 117
ICMarkets-Live17
0.03 × 39
ICMarkets-Live06
0.08 × 179
ICMarkets-Live04
0.23 × 53
Exness-Real7
0.33 × 12
ICMarkets-Live08
0.33 × 30
Ava-Real 5
0.68 × 157
XMGlobal-Real 6
1.94 × 63
ZealCapitalMarketSC-Live
2.50 × 4
Eightcap-Real
2.74 × 167
TradeMaxGlobal-Live2
3.27 × 216
Trading.com-Real 20
3.56 × 16
USGFX-Live2
6.70 × 191
NineDream-Live
7.14 × 7
Non ci sono recensioni
2025.09.11 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 11:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.10 11:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 11:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GoldFXEzWin
30USD al mese
16%
0
0
USD
2.2K
USD
3
68%
22
68%
80%
1.47
13.85
USD
10%
1:400
Copia

